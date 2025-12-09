Oracle: Výhled hospodářských výsledků

- Akcie společnosti Oracle v poslední době zažily prudký růst i pokles.
- Trh od společnosti očekává hmatatelný růst – jakékoli selhání v tomto směru by mohlo vést k výraznému propadu cen akcií.
- Je klíčové, aby vedení společnosti správně vnímalo náladu trhu ohledně kapitálových výdajů (CAPEX).
Oracle, jeden z lídrů v oblasti cloudových služeb a infrastruktury, zveřejní své výsledky po uzavření středeční seance v USA. Ocenění společnosti prošlo během letošního roku výraznými výkyvy, a to jak z hlediska hodnoty, tak tržního sentimentu.
Výrazný růst tržeb a zisků, podpořený bezprecedentním nárůstem nevyřízených objednávek díky dohodě s OpenAI, posunul valuaci Oracle na nová maxima. Investoři však začali rychle zkoumat plánované peněžní toky společnosti, zejména v oblasti CAPEX. Oracle se snaží dosahovat kapitálových výdajů na úrovni tzv. mega-cap firem, a to i přesto, že sám do této kategorie nepatří. Navíc tak činí v situaci, kdy má poměr dluhu k vlastnímu kapitálu přibližně 450 %, což vyvolává značné obavy. V důsledku toho ztratila společnost v posledních měsících přibližně 30 % své tržní hodnoty a současně došlo k nárůstu aktivity na trhu CDS kontraktů.
Jaká jsou očekávání od výsledků?
Nedávné výsledky často investory zklamaly z hlediska tržeb a zisku, ale byly kompenzovány pozitivními výhledy, investicemi nebo dynamickým rozvojem v klíčových oblastech. Tentokrát však akcionáři mohou očekávat realizaci alespoň části těchto slibů.
Odhady zisku se pohybují kolem 1,64 USD na akcii, tržby by měly dosáhnout přibližně 16,19 miliardy USD. Další zklamání v těchto oblastech by investoři nemuseli přijmout s takovou trpělivostí jako při předchozích prezentacích. Důležité je, že trh bude více než na tržby soustředit pozornost na ziskovost.
Zcela zásadní může být, jak vedení společnosti interpretuje aktuální postoj trhu k oblasti CAPEX. Kapitálové výdaje již nejsou samy o sobě vnímány jako pozitivní faktor a jejich další navyšování v současné situaci by mohlo vést k dalšímu poklesu ocenění společnosti.
ORCL.US (H1)
Zdroj: xStation5
