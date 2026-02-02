Palantir – náhled: Je dokonalost už zapracovaná v ceně?

- Společnost dosahuje trvale masivního růstu tržeb a mimořádně vysoké ziskovosti.
- Očekávání jsou tak vysoká, že i ty nejsilnější společnosti mohou mít potíže je splnit.
- Na co by se investoři měli zaměřit během konferenčního hovoru o výsledcích a ve výsledcích?
- Technická analýza
Jedna z nejvýše oceňovaných technologických a AI společností oznámí své hospodářské výsledky po uzavření pondělní obchodní seance v USA. Palantir, kontroverzní poskytovatel analytických a dohledových řešení využívajících umělou inteligenci pro vlády a velké korporace, čelí dalším náročným výsledkům.
📉 Akcie od svého vrcholu ztratily přes 25 %, přesto má společnost tržní kapitalizaci přes 340 miliard USD a její P/E poměr zůstává nad 300. Při takto extrémně vysokých očekáváních a valuacích může i mírné zklamání vést k prudkému výprodeji.
🔟 Firma překonala odhady trhu u EPS i tržeb v devíti po sobě jdoucích kvartálech, ale ne vždy to vedlo k růstu akcií. To odráží realitu, kdy vysoké valuace výrazně zvyšují citlivost trhu na jakékoli signály.
📊 Očekávání pro Q4 2025:
-
EPS: cca 0,23 USD
-
Tržby: přes 1,30 miliardy USD
-
Požaduje se 61% meziroční růst tržeb, což zvyšuje tlak na výsledky.
📌 Klíčové faktory:
-
Silná retence zákazníků a vyvážený poměr mezi vládními a komerčními zakázkami podporují valuaci.
-
Avšak i malé zpomalení růstu v klíčových segmentech (např. o 1–2 %) může mít negativní dopad na cenu akcií.
-
Slábnoucí důvěra spojenců USA v software ze Silicon Valley by mohla omezit růst mimo USA.
🗣️ Forward guidance a komentář vedení budou stejně důležité jako samotná čísla.
-
Signály zpomalování růstu = ostrý výprodej
-
Naopak, překvapivě silný výhled, zrychlení nasazování produktů či růst backlogu zakázek mohou výrazně zlepšit sentiment.
🎯 Zvláštní pozornost bude věnována projektům pro armádu, zejména vývoji softwaru pro americké námořnictvo.
💡 Palantir i nadále vykazuje růst v rozsahu a konzistenci, jakou trh téměř nezná. Ať už je názor na firmu jakýkoli, jde o jednu z mála společností na Wall Street, která rozumí umělé inteligenci, jejím strategickým dopadům a důsledně plní svou vizi.
PLTR.US (D1)
Akcie se aktuálně obchodují v klíčové zóně podpory kolem 145 USD. Momentum klouzavých průměrů EMA nadále podporuje růstový trend, zatímco indikátor RSI naznačuje extrémně překoupené podmínky. MACD zůstává na negativní straně. Další významná úroveň podpory se nachází v blízkosti 100 USD.
Zdroj: xStation5.
