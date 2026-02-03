Palantir po výsledcích: další čtvrtletí, další rekord

Další výsledková konference jednoho z hegemonů AI revoluce – společnosti Palantir – potvrdila její dosavadní silné tempo a přinesla další rekordy. V premarketu rostou akcie společnosti o více než 10 %.
Očekávání byla vysoká, ale firma je dokázala naplnit či překonat ve všech klíčových kategoriích.
Za 4. čtvrtletí 2025 (Q4):
-
Zisk na akcii (EPS) vzrostl na 0,25 USD oproti očekávaným 0,23 USD. To představuje více než 40% růst oproti předchozímu čtvrtletí a až 78% meziroční růst.
-
Tržby se zvýšily na 1,41 miliardy USD, čímž překonaly očekávání 1,32 miliardy USD. To znamená téměř 30% růst q/q a 72% y/y.
-
Čistý zisk vzrostl na 609 milionů USD.
Také zákaznické portfolio zůstává silné. Společnost zachovává diverzifikaci mezi komerčními a vládními zákazníky. V obou segmentech růst překonal hranici 500 miliard USD, přičemž komerční segment rostl v uplynulém čtvrtletí viditelně rychleji.
Za celý rok dosáhla společnost tržeb 4,47 miliardy USD a překonala vlastní výhled, který činil 4,4 miliardy USD.
Výhled na příští rok byl stanoven na 7,18–7,19 miliardy USD.
Navzdory zhoršení image USA na mezinárodní scéně dokázala společnost překonat očekávání analytiků v oblasti zahraničního prodeje. V roce 2025 zajistila kontrakty v hodnotě až 730 milionů USD mimo USA. Jednou z největších zakázek je dohoda v hodnotě 328 milionů USD na podporu operací britského ministerstva obrany.
Na základě dat Bloomberg Finance ukazuje srovnávací graf (vývoj ceny akcie vs. rozdíl mezi skutečným a očekávaným EPS), že cena akcie poprvé od konsolidace v Q1 2025 výrazně zaostává za růstem výsledků. Společnost přitom nadále stabilně překvapuje pozitivními výsledky.
Na závěr stojí za zmínku nedávný článek deníku Wall Street Journal, kde autoři upozorňují, že žádná firma v historii amerického trhu nedosáhla tak vysokého ocenění při této úrovni tržeb. Zároveň však poukazují na to, že na trhu je jen málo společností, které dokážou dodávat růst o 15–25 % každé čtvrtletí po dobu dvou let.
