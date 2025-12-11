Palantir rozšiřuje právní útok proti AI startupu Percepta: Obvinění ze získávání zaměstnanců a zneužití obchodních tajemství

-
Palantir žaluje vedení startupu Percepta kvůli údajné snaze získat zaměstnance, klienty a důvěrné dokumenty.
-
Ve spise se uvádějí porušení smluvních podmínek i údajné reálné škody způsobené Palantiru.
-
Percepta obvinění odmítá a tvrdí, že nikdy nezneužila důvěrné informace.
-
Případ je součástí širšího trendu soudních sporů o obchodní tajemství v AI sektoru.
-
Právní střet na poli umělé inteligence
Společnost Palantir Technologies, známá svými nástroji pro analýzu dat a AI softwarem, rozšířila svou žalobu proti novému konkurentovi Percepta, obviňujíc jeho vedení z rozsáhlého lákaní zaměstnanců, oslovování klientů a zneužití důvěrných informací.
Rozšířená žaloba, podaná u Federálního soudu pro jižní obvod New Yorku, jmenuje výkonného ředitele a spoluzakladatele Percepta Hirshe Jaina, spoluzakladatelku Radhu Jain a bývalou zaměstnankyni Palantiru Joannu Cohen.
Přímá obvinění vůči vedení Percepta
Palantir tvrdí, že Jainovi záměrně porušili smluvní závazky o nekonkurování a nezískávání zaměstnanců, přičemž cíleně rekrutovali vývojáře z Palantiru. Ve spise se uvádí i údajná zpráva Hirshe Jaina: „Jsem připraven vyrabovat nejlepší vývojáře z Palantiru, když jsou na vrcholu.“
Joanna Cohen je obviněna z toho, že si krátce před odchodem odeslala důvěrné dokumenty a dokonce si pořizovala fotografie obrazovky počítače, aby obešla zabezpečení Palantiru.
Odpověď Percepta a širší kontext AI průmyslu
Startup Percepta, financovaný firmou General Catalyst, tato obvinění ostře odmítl. Ve veřejném prohlášení uvedl, že „Palantir nevlastní svět AI“ a označil žalobu za „pokus o zastrašení bývalých zaměstnanců a potlačení inovací v oblasti aplikované umělé inteligence.“
Spor zapadá do rostoucí vlny právních bitev v AI sektoru, kde firmy jako xAI Elona Muska rovněž žalují bývalé pracovníky kvůli údajnému zneužití interních informací.
Palantir jako hlavní hráč na poli AI
Palantir, založený v roce 2003 Alexem Karpem a Peterem Thielem, je dnes klíčovým dodavatelem analytických a AI nástrojů pro americkou armádu, vládu i korporace. Nedávno firma získala miliardový kontrakt s americkým námořnictvem na správu dodavatelského řetězce pro flotilu jaderných ponorek.
Případ ukazuje, jak důležitá je dnes ochrana duševního vlastnictví a personální stabilita pro firmy soupeřící v rychle se vyvíjejícím trhu s umělou inteligencí.
