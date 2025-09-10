Pandora přesouvá distribuční centrum do Marylandu, reaguje na silný růst v USA

Dánský výrobce šperků Pandora oznámil, že vybuduje nové distribuční centrum ve státě Maryland, čímž přesune své stávající logistické operace z Columbie ve Spojených státech. Cílem je posílit kapacity pro podporu expanze na klíčovém americkém trhu, který je pro Pandoru největší a zároveň nejrychleji rostoucí.
„Rozšířením našich provozních schopností připravujeme Pandoru na využití silných růstových příležitostí, které na severoamerickém trhu nadále vidíme,“ uvedl Luciano Rodembusch, prezident Pandora North America.
Klíčové informace:
-
Výstavba začíná v září 2025, otevření je plánováno na první polovinu roku 2026.
-
Pandora má v USA 500 kamenných obchodů a zaměstnává zde 8 000 lidí, což představuje téměř 22 % celosvětové pracovní síly firmy.
-
Přesun distribučního centra je součástí širší strategie zaměřené na zrychlení dodávek, efektivnější logistiku a podporu expanze e-commerce v Severní Americe.
Tento krok podtrhuje snahu Pandory upevnit svou pozici na americkém trhu, kde firma v posledních letech zaznamenává rychlý růst prodejů, zejména díky personalizovaným produktům, silné značce a expanzi digitálního prodeje.
Pro investory může být rozhodnutí o přesunu logistiky signálem, že firma sází na dlouhodobou přítomnost a růst v USA, a zároveň investuje do zlepšení zákaznické zkušenosti prostřednictvím rychlejších a efektivnějších dodávek.
Graf PNDORA.DK (D1)
Akcie společnosti Pandora se aktuálně obchodují na úrovni 857 DKK a nadále se nacházejí v silném sestupném trendu. Cena se pohybuje hluboko pod klouzavými průměry – EMA 50 (965,66 DKK) a SMA 100 (1 045,03 DKK), což potvrzuje přetrvávající medvědí technické nastavení. RSI osciluje kolem 34,1 bodu, což značí blízkost přeprodaného pásma, a může naznačovat potenciální technické dno nebo přípravu na krátkodobý odraz. Nicméně zatím chybí známky obratu.
Zdroj: xStation5
