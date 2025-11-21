Partner OpenAI Foxconn masivně investuje v USA. Cílí na boom AI datových center

- Foxconn chce v USA investovat 1 až 5 mld. USD do výroby AI serverů a do roku 2026 zvednout kapacitu na zhruba 2 000 racků týdně.
- Spoluprací s OpenAI a Nvidií se snaží snížit závislost na iPhonech a posílit roli v AI infrastruktuře.
- Firma zároveň rozvíjí chytré továrny s Intrinsic a sází na kombinaci robotiky a umělé inteligence.
Americké továrny pro OpenAI a Nvidii
Hon Hai Precision Industry (Foxconn) plánuje v USA investovat přibližně 1 až 5 miliard dolarů do rozšíření své výrobní základny. Cílem je pokrýt prudce rostoucí poptávku lídrů v oblasti umělé inteligence, jako jsou Nvidia a OpenAI.
Firma navyšuje kapacity především u serverů pro datová centra zaměřená na AI. V roce 2026 chce být schopná v USA smontovat až 2 000 serverových racků týdně, což by zhruba znamenalo zdvojnásobení současného výkonu. Důraz na americkou výrobu se vedle blízkosti zákazníků pojí i s tlaky administrativy prezidenta Donalda Trumpa na domácí produkci a snižování celních rizik.
Od iPhonů k infrastruktuře pro AI
Foxconn se dlouhodobě snaží snížit závislost na montáži iPhonů pro Apple a posílit svou pozici v ekosystému hardwaru pro umělou inteligenci. Společnost už je zapojená do projektu Stargate, kde pro OpenAI zajišťuje výrobu serverů v závodě vlastněném skupinou SoftBank.
Nově oznámené partnerství s OpenAI rozšiřuje roli Foxconnu jako výrobce, který pomáhá zákazníkům přetavit jejich vlastní návrhy do konkrétních řešení pro datová centra v USA. Jedním z klíčových témat je, jak skloubit lokální výrobu, instalaci a běh AI datových center tak, aby vyhovovaly americkým regulatorním i politickým požadavkům.
Rozsah budoucího byznysu s OpenAI zatím není jasný, ale potenciál je značný. Šéf OpenAI Sam Altman dříve zmiňoval plán vynaložit přibližně 1,4 bilionu dolarů na infrastrukturu pro AI, což by znamenalo extrémně ambiciózní investiční cyklus.
Robotika a chytré továrny jako další pilíř
Vedle AI serverů buduje Foxconn i další technologické nohy. Firma oznámila nový podnik s Intrinsic zaměřený na chytré továrny využívající robotiku.
Spolu s boomem AI roste význam automatizace v průmyslu a službách. Šéf Nvidie Jensen Huang mluví o tom, že robotika v kombinaci s AI představuje trh s potenciálem v řádu bilionů dolarů. Pro Foxconn to znamená příležitost nejen jako dodavatele hardwaru pro datová centra, ale i jako partnera pro zákazníky, kteří chtějí modernizovat vlastní výrobní provozy.
Graf: HHPD.UK (D1)
