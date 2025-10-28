PayPal oznámil partnerství s OpenAI a vyplatí první dividendu v historii

-
PayPal uzavřel dohodu s OpenAI, která umožní nákupy přes ChatGPT pomocí jeho peněženky.
-
Akcie PayPalu vyskočily o 13 % v premarketu díky růstu výhledu zisku a oznámení dividendy.
-
Firma očekává roční zisk na akcii 5,35–5,39 USD a vyplatí první dividendu 0,14 USD.
-
Platební objemy vzrostly o 7 %, což potvrzuje odolnost hlavního podnikání.
-
Společnost PayPal zaznamenala prudký nárůst akcií o 13 % v premarketu poté, co oznámila uzavření významné dohody s firmou OpenAI, která umožní uživatelům ChatGPT přímo nakupovat prostřednictvím peněženky PayPal. Tato spolupráce připojí globální síť obchodníků PayPalu k uživatelům ChatGPT a přiblíží tak koncept tzv. agentického nakupování, tedy chytrého nákupu řízeného umělou inteligencí.
Nový trend AI asistentů v oblasti e-commerce umožňuje uživatelům nastavit rozpočty, porovnávat produkty, sledovat recenze a dokonce automaticky provést nákup. Podle CEO společnosti Alexe Chrisse tento krok přinese "zážitek, kdy uživatel přejde z konverzace do košíku během několika kliknutí", čímž PayPal vstupuje do nové éry digitálního obchodu.
Spolu s oznámením partnerství firma zvýšila výhled zisku pro celý rok. Nově očekává upravený zisk na akcii mezi 5,35–5,39 USD, což je více než předchozí rozpětí 5,15–5,30 USD a také nad tržním očekáváním (5,24 USD). Zároveň PayPal oznámil první dividendu ve své 27leté historii, konkrétně 0,14 USD na akcii, což odpovídá výplatnímu poměru 10 % z upraveného zisku.
Tato oznámení potvrzují, že firma věří ve svou dlouhodobou ziskovost a silnou tvorbu hotovosti. V posledních letech společnost pod vedením nového CEO přesunula svůj důraz od agresivního růstu k vyšší ziskovosti, omezila náklady a zaměřila se na oblasti s vyššími maržemi.
Celkový objem plateb dosáhl ve třetím čtvrtletí 458,1 miliardy USD, což znamená meziroční růst o 7 % (na bázi očištěné o měnové vlivy), a dokazuje, že základní byznys PayPalu zůstává odolný i v prostředí vysoké inflace a ekonomické nejistoty.
Graf 2PP.DE (D1)
Akcie společnosti PayPal dnes zaznamenaly výrazný růst a vystřelily až na 66,39 EUR. Tato silná růstová svíčka doprovázená vysokým objemem signalizuje prudký návrat kupců na trh a odraz důvěry investorů v budoucí ziskovost firmy. Z pohledu technické analýzy došlo k průrazu nad obě klíčové úrovně klouzavých průměrů – EMA 50 (59,85 EUR) i SMA 100 (60,65 EUR), což je považováno za silný býčí signál. Tento průraz byl doprovázen výrazným růstem cenového momenta a potvrzen indikátorem MACD, který se přehoupl nad signální linii a směřuje vzhůru. RSI dosáhl hodnoty 63,1, což sice naznačuje zvýšený nákupní tlak, ale zatím se stále drží pod hranicí překoupenosti (70), a tedy nevysílá bezprostřední varování před korekcí.
Z hlediska struktury trhu akcie PayPalu prorazily nad předchozí cenové vrcholy z července a září, čímž otevřely prostor pro další růstový impuls. Psychologická hranice 70 EUR se nyní jeví jako nejbližší možná rezistence. Naopak oblast kolem 61–62 EUR, kde se nachází proražené klouzavé průměry, bude nyní sloužit jako klíčová podpora, pokud by došlo k částečnému výběru zisků.
Zdroj: xStation5
