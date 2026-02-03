PayPal zklamal investory

-
Výsledky PayPalu za 4Q 2025 zaostaly za očekáváními, stejně jako výhled pro rok 2026.
-
Novým CEO bude od března Enrique Lores, dosavadní šéf HP.
-
Společnost čelí tlaku konkurence Big Tech a oslabující poptávce v USA, přičemž musí hledat nové cesty k „ziskovému růstu“.
-
Společnost PayPal představila za čtvrté čtvrtletí výsledky pod očekáváním analytiků a zároveň zveřejnila neuspokojivý výhled zisku pro rok 2026, což vedlo k okamžitému poklesu akcií o 9 % v předburzovním obchodování. Firma zároveň oznámila, že od 1. března nastoupí do funkce generálního ředitele Enrique Lores, dosavadní CEO společnosti HP.
Ve svém výhledu PayPal uvedl, že v roce 2026 očekává upravený zisk v rozmezí mírného poklesu až po nízký jednociferný růst, zatímco Wall Street počítala s růstem kolem 8 %. Za slabší výkonností stojí pokles maloobchodních výdajů v USA, vysoké úrokové sazby, přetrvávající inflace a zpomalující trh práce, což spotřebitele nutí omezovat volitelné výdaje a soustředit se spíše na základní potřeby.
Za čtvrté čtvrtletí PayPal vykázal tržby ve výši 8,68 miliardy USD, což je pod očekáváním (8,80 miliardy USD). Upravený zisk na akcii činil 1,23 USD, zatímco analytici čekali 1,28 USD. Celkový objem plateb vzrostl meziročně o 6 % (při očištění o kurzové vlivy) na 475,1 miliardy USD.
Největší zklamání však přinesl výkon klíčového segmentu – online plateb přes značkové tlačítko PayPal (branded checkout), který rostl jen o 1 %, oproti loňským 6 %. To je zvlášť znepokojivé vzhledem k tomu, že tento segment má nejvyšší marže a je zásadní pro udržení konkurenceschopnosti vůči rostoucím hrozbám ze strany Apple Pay a Google Pay.
Nový management bude muset řešit nejen zpomalení růstu a ztrátu důvěry investorů, ale také vyvíjet strategie pro posílení klíčových produktů a zlepšení efektivity. Společnost již naznačila, že podniká kroky k obnovení dynamiky svého značkového checkoutu, včetně zjednodušování nákladových struktur v méně výnosných oblastech.
Graf 2PP.DE (D1)
Akcie PayPal dnes zaznamenaly prudký výprodej, kdy se propadly až na úroveň 41,18 EUR, což představuje nové cenové minimum v rámci současného dlouhodobého sestupného trendu. Cena se nachází hluboko pod klouzavými průměry EMA 50 (50,05 EUR) a SMA 100 (54,44 EUR), což potvrzuje setrvalý medvědí sentiment na trhu. RSI klesl na 24,5, čímž se dostal hluboko do přeprodaného pásma, což může naznačovat možnost krátkodobé technické korekce nebo zpomalení poklesu Trh bude v nejbližších dnech pravděpodobně hledat lokální dno, avšak bez zásadního zlepšení sentimentu nebo nové podpůrné zprávy zůstává trend jednoznačně negativní.
Zdroj: xStation5
