Peking bojuje se závislostí na sóje 🌾

- Čína podporuje fermentovaná krmiva, aby snížila spotřebu dovážené sóji.
- Hlavním cílem je úspora nákladů a větší potravinová soběstačnost.
- Podíl fermentovaných krmiv může do roku 2030 vzrůst na 15 %.
- Rizikem zůstává dopad na zdraví zvířat a kvalitu masa.
- Čína podporuje fermentovaná krmiva, aby snížila spotřebu dovážené sóji.
- Hlavním cílem je úspora nákladů a větší potravinová soběstačnost.
- Podíl fermentovaných krmiv může do roku 2030 vzrůst na 15 %.
- Rizikem zůstává dopad na zdraví zvířat a kvalitu masa.
Čína výrazně zrychluje snahu omezit závislost na americké sóje a tlačí farmáře k využívání fermentovaných krmiv. Ta vznikají z levnějších domácích surovin, jako jsou otruby, dýňové výhonky nebo zbytky z vinařství, a díky fermentaci jsou pro zvířata lépe stravitelná. Výsledkem je nižší potřeba kvalitních bílkovin ze sójového šrotu, jehož velkou část Čína stále dováží.
Pro samotné chovatele je hlavní motivací především úspora nákladů. Krmivo tvoří zhruba 70 % nákladů na výkrm prasat a ceny sóji jsou kvůli obchodnímu napětí mezi Pekingem a Washingtonem i konfliktu na Blízkém východě velmi nestabilní. V prostředí nadprodukce a slabší spotřebitelské poptávky se tak snižování nákladů stává pro mnoho farem nutností.
Vedle ekonomiky ale hraje zásadní roli i státní strategie. Peking vnímá omezení spotřeby sóji jako součást širší snahy o potravinovou soběstačnost. Podobně jako buduje domácí kapacity v čipech nebo umělé inteligenci, chce posílit i vlastní zemědělskou odolnost. Právě sója se v posledních letech stala citlivým bodem obchodních vztahů s USA.
Fermentovaná krmiva už dnes podle textu tvoří asi 8 % průmyslových krmiv v Číně, zatímco v roce 2022 to byla jen 3 %. Do roku 2030 by jejich podíl mohl vzrůst až na 15 %, což by podle výpočtů mohlo snížit dovoz sóji o 6,3 % oproti loňské úrovni. Pro zemi, která je největším světovým dovozcem sójových bobů, jde o významný posun.
Do změny se zapojují i velcí hráči. Společnost Muyuan Foods, největší producent vepřového na světě, snížila podíl sójového šrotu v krmivech z 10 % na 7,3 %. Také další firmy a mlékařské skupiny hledají alternativní zdroje bílkovin a rozvíjejí nové receptury bez sóji nebo s jejím nižším podílem.
Přechod však není bez problémů. Zavedení fermentovaných krmiv vyžaduje investice do technologií a úpravu celého systému krmení. Někteří farmáři se navíc potýkají s plísněmi, vyšším odpadem nebo slabšími výsledky. Odborníci také upozorňují, že přílišný důraz na snižování nákladů může negativně dopadnout na zdraví zvířat i kvalitu masa.
Celkově je ale zřejmé, že Čína nechce ponechat dovoz sóji jen napospas geopolitice. Místo toho buduje model, který má zemědělství učinit levnějším, stabilnějším a méně závislým na zahraničních dodávkách.
