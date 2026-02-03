PepsiCo překvapila výsledky a plánuje zlevňovat

-
PepsiCo překonala očekávání ziskem 2,26 USD na akcii ve 4Q.
-
Oznámila zpětný odkup akcií ve výši 10 miliard USD.
-
V rámci dohody s Elliott Management plánuje zlevnit produkty a snížit nabídku v USA o 20 %.
-
Akcie od začátku roku vzrostly o 8,1 %, což převyšuje výkonnost trhu.
-
PepsiCo Inc., výrobce značek jako Lay’s, Gatorade nebo Pepsi, zveřejnila lepší než očekávané hospodářské výsledky za 4. čtvrtletí, podpořené silnou poptávkou na zahraničních trzích. Společnost zároveň oznámila ambiciózní program zpětného odkupu akcií ve výši 10 miliard USD a potvrzuje tím důvěru ve vlastní růstový potenciál.
Zisk na akcii dosáhl 2,26 USD, čímž mírně překonal odhady Wall Street. Mezinárodní trhy zůstávají pro firmu hlavním motorem růstu, zatímco v USA čelí změně strategie pod tlakem investiční skupiny Elliott Management.
Ta loni do PepsiCo investovala 4 miliardy dolarů a následně vyvíjela tlak na snižování cen a zeštíhlení produktového portfolia. V prosinci se PepsiCo s investorem dohodla na revizi své nabídky – v plánu je zredukovat portfolio na americkém trhu o 20 % a zlevnit některé klíčové značky, aby si udržely konkurenceschopnost.
Akcie společnosti reagují pozitivně – od začátku roku vzrostly o 8,1 %, zatímco širší index S&P 500 posílil pouze o 1,9 %. Investoři tedy oceňují nejen silné fundamenty a zahraniční růst, ale i ochotu managementu adaptovat se na tlak akcionářů a tržní realitu.
Graf PEP.US (D1)
Akcie společnosti PepsiCo zaznamenaly prudký růst, cena se aktuálně obchoduje na úrovni 156,39 USD, což je nejvyšší hodnota za poslední měsíce. Tento růst představuje výrazné proražení nad oba klouzavé průměry – EMA 50 (146,10 USD) i SMA 100 (145,67 USD) – a potvrzuje tak obrat trendu směrem vzhůru. RSI se nachází na 67,9, tedy těsně pod hranicí překoupenosti, což ukazuje na silný nákupní zájem, ale zároveň naznačuje, že trh se začíná dostávat do přehřáté zóny.
Zdroj: xStation5
