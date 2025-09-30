Pfizer sníží ceny léků pro Medicaid v rámci dohody s Trumpovou administrativou

Společnost Pfizer oznámila zásadní krok v oblasti cenové politiky – sníží ceny vybraných léků v rámci vládního programu Medicaid. Jedná se o součást širšího úsilí administrativy prezidenta Donalda Trumpa zpřístupnit americkým občanům levnější léčiva a zároveň přiblížit ceny těm, které platí pacienti v jiných rozvinutých zemích.
Dohoda je založena na principu tzv. most-favored-nation (MFN) pricing, tedy mechanismu, podle kterého by americké zdravotnictví nemělo platit za léky více než jiné bohaté státy. Pfizer se rozhodl k této úpravě cen dobrovolně, bez legislativního nátlaku, což má pomoci vyhnout se zdlouhavým právním sporům a zároveň otevřít prostor pro spolupráci s vládními úřady.
Nová platforma TrumpRx má zjednodušit přímý nákup léčiv
Součástí dohody je také představení nové digitální platformy s názvem TrumpRx, která má americkým občanům umožnit nákup vybraných léků přímo, za výhodnější ceny, mimo běžný distribuční řetězec. Tento krok je prezentován jako snaha zjednodušit přístup k základním léčivům, zejména pro pacienty s nízkými příjmy.
Pfizer slibuje rozsáhlé investice na oplátku
Na oplátku za cenové ústupky Pfizer oznámil, že investuje 70 miliard dolarů do výzkumu, vývoje a domácí výroby léčiv. Společnost tím chce zdůraznit, že i přes snížení příjmů z některých přípravků nadále počítá s udržením své inovační kapacity a výrobní soběstačnosti ve Spojených státech.
Akcie reagují pozitivně, ale přetrvávají rizika
Investoři zatím vnímají dohodu příznivě – akcie Pfizeru po zveřejnění informace posílily. Přesto dohoda přináší i určitá rizika. Zatím není zveřejněno, které konkrétní léky budou do programu zařazeny, což komplikuje odhad dopadu na příjmy společnosti. Zdroj: xStation5
Zároveň se objevují varování, že MFN politika může v dlouhodobém horizontu snížit motivaci firem investovat do vývoje nových léčiv, zejména pokud se podobné cenové modely stanou standardem. Objevují se také obavy z administrativní náročnosti systému a jeho implementace v rámci složitého amerického zdravotního pojištění.
