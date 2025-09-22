Pfizer za 7,3 miliardy USD kupuje Metseru – posiluje své postavení na trhu s léky na obezitu

Americký farmaceutický gigant Pfizer oznámil akvizici biotechnologické společnosti Metsera, která se specializuje na vývoj léčiv pro redukci hmotnosti. Hodnota transakce může dosáhnout až 7,3 miliardy USD, včetně budoucích výkonnostních plateb. Pfizer tímto krokem výrazně posiluje svou pozici na rychle rostoucím trhu léčby obezity.
Cena 47,50 USD za akcii představuje prémii přibližně 43 % vůči poslední zavírací ceně Metsery. Kromě toho může Metsera získat dalších 22,50 USD za akcii, pokud splní definované milníky. Akcie Metsery v premarketu reagovaly růstem o téměř 60 % na 53,16 USD, zatímco akcie Pfizeru posílily o 2 %.
Konkurence i motivace
Trh s léky na obezitu zažívá obrovský rozmach. Očekává se, že do začátku 30. let přesáhne hodnotu 150 miliard USD, přičemž současnými lídry jsou Novo Nordisk (Ozempic, Wegovy) a Eli Lilly (Mounjaro, Zepbound), kteří dominují segmentu GLP-1 léčiv. Vývoj se však rychle posouvá k nové generaci preparátů, které kromě redukce hmotnosti zachovávají svalovou hmotu nebo působí na jiné hormonální dráhy.
Pfizer se do této oblasti snaží prorazit poté, co ukončil vlastní vývoj přípravku danuglipron – nejprve kvůli nežádoucím účinkům dvakrát denního dávkování, a poté kvůli poškození jater v testech verze na jedno denní podání.
Šéf společnosti Pfizer Albert Bourla uvedl, že akvizice Metsery „posouvá Pfizer do klíčové terapeutické oblasti“ a umožní firmě využít své kardiometabolické know-how a globální infrastrukturu k urychlení vývoje nové generace léků na obezitu.
Výhled pro investory
Podle analytiků je dohoda pozitivním impulsem pro Pfizer, protože přináší robustnější a potenciálně lépe dávkované portfolio, které by mohlo být konkurenčně výhodné v porovnání se současnou nabídkou na trhu.
Akvizice Metsery tak není jen náplastí za neúspěšný vlastní vývoj, ale spíše strategickým krokem, který Pfizer vrací do hry v jednom z nejlukrativnějších segmentů současné farmacie.
Graf PFE.US (D1)
Akcie společnosti Pfizer se po krátkodobém růstu opět dostaly pod tlak a aktuálně se obchodují na úrovni 24,00 USD. Technicky se cena nachází pod klouzavým průměrem EMA 50 (24,54 USD) i pod SMA 100 (24,24 USD), což potvrzuje návrat do medvědího trendu. Krátkodobý růstový pokus tak zatím nepřinesl obrat ve vývoji.
Z technického pohledu bude důležité sledovat, zda se akcie udrží nad úrovní 23,50 USD, která slouží jako blízká podpora. Pokud by došlo k jejímu proražení, mohlo by to vést k dalšímu sestupu směrem ke květnovým minimům. Naopak pro pozitivní obrat by bylo třeba prorazit zpět nad 25 USD a udržet se nad klouzavými průměry.
Zdroj: xStation5
