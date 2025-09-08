Philips čelí ve Francii trestnímu vyšetřování kvůli stažení přístrojů na spánkovou apnoi

Francouzská prokuratura zahájila trestní vyšetřování proti společnosti Philips kvůli rozsáhlému stažení přístrojů na léčbu spánkové apnoe z roku 2021. Vyšetřování se zaměřuje na podezření z podvodu za přitěžujících okolností a neohlášení bezpečnostních rizik, která mohla vést až k ohrožení života.
Stažení se tehdy týkalo přibližně 15 milionů zařízení po celém světě, z toho 350 000 ve Francii, poté co se objevily obavy, že polyuretanová pěna v přístrojích se může rozkládat a uvolňovat škodlivé částice. Tyto částice mohly způsobovat zdravotní problémy – od bolestí hlavy a podráždění dýchacích cest až po možné riziko vzniku rakoviny.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Vyšetřování bylo oficiálně zahájeno 12. června 2025 po předběžném šetření francouzského úřadu OCLAESP (Ústřední úřad pro boj s ekologickou a zdravotní kriminalitou). Pařížská sekce pro veřejné zdraví obdržela již 104 individuálních stížností, uvedla prokuratura.
Mluvčí společnosti Philips v reakci uvedl, že se nejedná o novou záležitost, ale o pokračování dříve zahájených právních kroků z roku 2023, které se týkají postupů firmy při a před stažením výrobků v roce 2021. Philips zdůraznil, že se tato řízení nevztahují na současné produkty prodávané ve Francii a firma se nadále hodlá aktivně účastnit všech požadovaných právních procesů.
Podle francouzského práva může být za podvod ohrožující zdraví uložen trest až 7 let odnětí svobody a pokuta 750 000 EUR pro jednotlivce, u firem pak až 3,75 milionu EUR. V USA již Philips v roce 2024 souhlasil s urovnáním žalob v hodnotě 1,1 miliardy USD (cca 938 milionů EUR).
Akcie Philips v reakci na zprávu klesly o 1 %, přičemž bezprostředně po oznámení vyšetřování zaznamenaly propad téměř o 5 %.
Tato kauza nadále vrhá stín na reputaci společnosti, především v oblasti zdravotnických zařízení, kde důvěra pacientů a regulačních orgánů hraje klíčovou roli.
Graf PHG.US (D1)
Akcie společnosti Philips se aktuálně obchodují na úrovni 27,79 USD a po předchozím silném růstovém impulsu konsolidují poblíž lokálních maxim. Cena se nyní nachází nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 na úrovni 26,40 USD a SMA 100 na 24,94 USD, což potvrzuje návrat do býčího technického nastavení. RSI ukazuje na převahu nákupního zájmu, avšak zatím se nedostává do překoupené oblasti, což poskytuje prostor pro další růst bez nutnosti korekce. MACD se drží nad nulovou linií a signalizuje pokračující pozitivní momentum, i když se jeho růst postupně zpomaluje.
Klíčovou rezistenci představuje úroveň kolem 28,80 USD, která se vytvořila po náhlém výstřelu ceny. Naopak hladiny 26,60 USD (EMA 50) a 25 USD (SMA 100) nyní fungují jako hlavní technické podpory.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.