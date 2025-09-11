Pirelli dodá Aston Martinu chytré pneumatiky Cyber Tyre, technologie však budí pozornost v USA

Italský výrobce pneumatik Pirelli oznámil, že jeho technologie Cyber Tyre bude integrována do budoucích modelů britské automobilky Aston Martin. Společnosti to uvedly ve společném prohlášení, přičemž spolupráce má posunout úroveň komunikace mezi pneumatikami a elektronikou vozu na zcela novou úroveň.
Cyber Tyre využívá senzory zabudované v pneumatikách, které umožňují sbírat v reálném čase data o přilnavosti, teplotě, tlaku nebo opotřebení, a tyto informace pak komunikují s jízdními a bezpečnostními systémy automobilu. Výsledkem má být přesnější řízení, lepší adaptace vozidla na podmínky vozovky a vyšší bezpečnost.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Zatímco dohoda s Aston Martinem posiluje technologický a luxusní profil Pirelli, společnost zároveň čelí zvýšené pozornosti ze strany Spojených států. Důvodem je skutečnost, že největším akcionářem Pirelli je čínská státní společnost Sinochem, což ve Washingtonu vyvolává obavy z možného přístupu Číny k citlivým datům. Tato skutečnost by mohla komplikovat plány Pirelli na expanzi na americkém trhu, zejména v oblasti inteligentních technologií pro automobily.
Pro Aston Martin znamená partnerství s Pirelli další krok k integraci pokročilých digitálních systémů do svých sportovních vozů, kde je řízení a bezpečnost ve vysokých rychlostech klíčová. Pro Pirelli jde o důležitý referenční projekt, který může otevřít dveře dalším prémiovým automobilkám hledajícím chytré řešení pro moderní mobilitu.
Zatím není známo, kdy se první vozy Aston Martin s technologií Cyber Tyre dostanou na trh, ale podle dostupných informací bude integrace probíhat v příštích produktových generacích.
Graf PIRC.IT (D1)
Akcie společnosti Pirelli se aktuálně obchodují na úrovni 5,978 EUR a po několikatýdenní konsolidaci prorazily nad obě klouzavé průměry – EMA 50 (5,868 EUR) a SMA 100 (5,883 EUR). Tím došlo k potvrzení krátkodobého býčího signálu, který by mohl otevřít prostor pro další růst.
Z technického hlediska představuje průraz nad úroveň 6,00 EUR klíčový rezistenční bod, jehož překonání by potvrdilo návrat do růstového pásma, s potenciálním cílem v oblasti 6,20–6,30 EUR. Naopak podpora se nyní posunula právě k EMA a SMA, tedy přibližně na 5,87–5,90 EUR, a její udržení je zásadní pro zachování býčího výhledu.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.