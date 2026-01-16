PNC Financial hlásí skokový růst zisku díky zájmu o fúze a vyšším úrokovým příjmům

-
-
Zisk PNC vzrostl ve Q4 2025 o 25 % na 2,03 mld. USD, EPS 4,88 USD.
-
Tržby z M&A poradenství +41 %, silná aktivita na trhu fúzí a akvizic.
-
Čistý úrokový příjem +6 % na 3,73 mld. USD díky levnějším vkladům a vyšším sazbám.
-
V roce 2026 banka plánuje agresivní zpětný odkup akcií v objemu až 700 mil. USD v Q1.
Americká banka PNC Financial vykázala ve čtvrtém čtvrtletí 2025 meziroční nárůst čistého zisku o 25 % na 2,03 miliardy USD (tedy 4,88 USD na akcii), oproti 1,63 miliardy USD (3,77 USD na akcii) ve stejném období předchozího roku. K růstu přispěl nárůst úrokových výnosů a obnovený zájem o fúze a akvizice, který bankám přinesl silné provize z poradenství.
Tržby v oblasti kapitálových trhů a poradenství vzrostly o 41 % na 489 milionů USD, díky zvýšené aktivitě na trhu M&A. Mezi klíčové obchody se zařadilo například poradenství společnosti Harris Williams (divize PNC) při prodeji firmy TRC (z portfolia Warburg Pincus) za 3,3 miliardy USD kanadské inženýrské skupině WSP Global.
Na úrovni provozního zisku PNC těžila ze 6% růstu čistého úrokového příjmu, který dosáhl 3,73 miliardy USD. Banka profituje z zdravého růstu objemu úvěrů, nižších nákladů na vklady a přecenění fixně úročených aktiv, což dohromady přináší silné marže.
Celkové tržby ve čtvrtletí vzrostly o 9 % na rekordních 6,07 miliardy USD. Navíc banka v lednu dokončila akvizici FirstBank za 4,1 miliardy USD, čímž posílila svou přítomnost na rychle rostoucích trzích v Coloradu a Arizoně.
Výhled: agresivní zpětný odkup akcií
PNC plánuje v roce 2026 výrazně zvýšit objem zpětného odkupu akcií, aby podpořila výkonnost svých akcií. Podle generálního ředitele Billa Demchaka banka plánuje být „poměrně agresivní“ v rámci buybacku, přičemž v 1. čtvrtletí 2026 hodlá odkoupit akcie v hodnotě 600–700 milionů USD.
I přes solidní výsledky vzrostly akcie PNC v roce 2025 „jen“ o 8,2 %, což zaostalo za KBW Bank Indexem, který posílil o 28,8 %.
Graf PNC.US (D1)
Akcie PNC Financial Services se aktuálně obchodují na úrovni 214,80 USD, přičemž po krátkodobé korekci opět navazují na růstový trend. Cena se stabilně drží nad klouzavými průměry – EMA 50 (204,91 USD) a SMA 100 (198,06 USD) – což potvrzuje býčí technické nastavení. RSI ukazuje na mírně zvýšené nákupní momentum, ale stále se nachází pod úrovní překoupenosti, což ponechává prostor pro další růst. Technicky má nyní cena potenciál k otestování rezistence kolem 217 USD – tedy lokálního maxima z počátku ledna. Naopak support lze sledovat kolem EMA 50 (205 USD), případně dále u psychologické úrovně 200 USD. Dokud se cena drží nad těmito úrovněmi, zůstává výhled pozitivní.
Zdroj: xStation5
