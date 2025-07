Poměr ceny zlata ke stříbru klesá. Co to znamená pro drahé kovy?

Zlato a stříbro zaznamenaly za posledních 10 let výrazné zisky. Nedávno dokonce růst cen zlata v tomto období překonal výnos indexu S&P 500, který však později překonal překážky a dosáhl nových historických maxim. Výnos na trhu se zlatem za posledních 10 let dosáhl více než 190 %, přičemž letos zaznamenalo růst o 27 %. Stříbro za stejné období vzrostlo o 152 % a od začátku letošního roku o 21 %. Pro srovnání, index S&P 500 za posledních 10 let vzrostl téměř o 200 %, zatímco letos pouze o 6 %.

Je však důležité připomenout, že takto silné výnosy drahých kovů by nebyly možné bez korekce po roce 2011, která souvisela s očekáváním výrazného zvyšování úrokových sazeb v USA. Dnešní situace je však zcela odlišná – zlato posiluje i při trvale vysokých sazbách Fedu, což potvrzuje jeho roli bezpečného přístavu. V uplynulých letech vedla řada globálních událostí investory k hledání ochrany majetku. K centrálním bankám, které diverzifikují své rezervy kvůli obavám o stabilitu amerického dolaru, se připojila i Národní banka Polska. Za poslední tři roky centrální banky nakoupily přes 1 000 tun ročně, což tvoří více než 20 % celosvětové poptávky po zlatě. I v roce 2025 se očekává, že tato poptávka překročí 1 000 tun. Po letech stagnace se rovněž zvyšuje aktivita ETF fondů, které navyšují své fyzické zásoby zlata.

Na rozdíl od zlata stříbro centrální banky nenakupují a má také odlišnou strukturu poptávky, která je z velké části tažena průmyslem, zejména novými technologiemi. Na trhu se stříbrem přetrvává výrazný deficit, který by mohl být ještě výraznější, pokud poroste i investiční poptávka.

Vzhledem k tomu, že oba kovy jsou považovány za drahé, jejich korelace je vysoká. Poměr ceny zlata ke stříbru (gold-to-silver ratio) tak naznačuje, že stříbro je ve srovnání se zlatem stále podhodnocené. Tento poměr aktuálně činí 88, zatímco 10letý průměr je 80 a dlouhodobý průměr činí 53. Pokud cena zlata zůstane stabilní nebo poroste, stříbro má stále značný růstový potenciál. To potvrzuje i fakt, že je stále daleko od svých historických maxim – ta byla dosažena v lednu 1980 při ceně téměř 50 USD za unci. S rozvojem technologií a rostoucí investiční poptávkou nelze vyloučit opakování takového scénáře.

Poměr cen zřetelně klesá. Pokud by se cena zlata stabilizovala, ale poměr cen dále klesal k 10letému průměru, znamenalo by to, že krátkodobý cíl pro cenu stříbra by mohl být mezi 40–42 USD za unci.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB.

Cena stříbra se v posledních letech přizpůsobila volatilitě zlata. Zatímco další růst ceny stříbra při konsolidaci zlata je možný, ideálním scénářem pro stříbro je pokračující mírný růst cen zlata.

Příliš prudký růst ceny zlata je často spojen s nadměrným tržním rizikem, což není pro stříbro příznivé vzhledem k jeho struktuře poptávky.

Zdroj: xStation5

