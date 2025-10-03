Popularita kolem Opendooru nezmění ekonomiku jeho byznysu

Klíčové body
- Opendoor se stal meme akcií a jeho akcie dramaticky vzrostly, i když firma zůstává dlouhodobě ztrátová a od roku 2014 nevykázala jediný roční zisk. Hlavní metrika, kterou používá pro komunikaci výkonnosti („contribution profit“), nezahrnuje klíčové provozní náklady ani úroky, což zkresluje skutečný finanční obraz.
- Model obchodování s nemovitostmi, na kterém Opendoor staví, není snadno škálovatelný kvůli vysoké kapitálové náročnosti a rozdílům mezi lokálními trhy. Podobný přístup už selhal u firmy Zillow, která i v nejlepších letech prodělávala tisíce dolarů na každé prodané nemovitosti.
- Opendoor nyní zvažuje méně nákladný model založený na zprostředkování, který ale na trhu již existuje a nepředstavuje zásadní inovaci. Největší výhodou firmy zůstává aktuálně mediální pozornost a podpora drobných investorů – skutečné řešení ztrátového byznysu zatím nepředstavila.
Společnost Opendoor Technologies, zaměřená na digitální nákup a prodej nemovitostí, se stala novou hvězdou mezi meme akciemi. Z hodnoty pod 1 USD na začátku roku vyskočila až k 8 USD, čímž firma získala tržní kapitalizaci okolo 6 miliard USD, přestože od svého vzniku v roce 2014 nevykázala jediný roční zisk.
Změny ve vedení firmy pod tlakem investorů
Skupina drobných investorů, která si říká Open Army, si vynutila změny: rezignaci generální ředitelky Carrie Wheeler, návrat spoluzakladatelů Keitha Raboise a Erica Wua do představenstva a jmenování nového CEO Kaze Nejatiána ze Shopify.
Flipování domů neškáluje jako tech platforma
Na rozdíl od softwarových firem, kde každý další uživatel zvyšuje marže, je obchodování s nemovitostmi extrémně nákladné, místně specifické a nepružné. Podmínky se dramaticky liší napříč 50 trhy, kde Opendoor působí.
Zillow už to zkusil – a neuspěl
Firma Zillow se v roce 2021 stáhla ze stejného byznysu poté, co její algoritmus špatně předpověděl ceny, vedoucí k obrovským ztrátám. Ani při nejlepší výkonnosti nebyly marže dostatečné – vysoké náklady na opravy, daně a dlouhé držení nemovitostí zničily zisky.
Budoucnost: víc hype než reálný obrat
Open Army navrhuje přejít k modelu zprostředkování mezi prodávajícími a makléři. Tuto službu už ale Opendoor spustil v roce 2022. Pokud firma i tak jednou najde cestu k ziskovosti, trh s nemovitostmi je silně konkurenční a bariéry vstupu nízké.
Nejchytřejší tah teď může být využít aktuální valuaci a prodat akcie, aby získala čas a likviditu. Největší hodnotou Opendooru je aktuálně hype – otázkou je, jak dlouho vydrží.
