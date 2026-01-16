Porsche hlásí pokles dodávek o 10 % v roce 2025, důvodem je slabá poptávka v Číně

-
Porsche dodalo v roce 2025 279 449 vozů, což je pokles o 10 %.
Největší propad zaznamenala Čína (-26 %) kvůli konkurenci a oslabení trhu s EV.
V Evropě poklesly prodeje kvůli regulacím a chybějícím spalovacím modelům, zejména Macanu.
V USA se prodeje udržely, navzdory clům, zatímco konkurence ztrácela.
Plně elektrické vozy tvořily 22,2 % dodávek, což odpovídá cílovému rozmezí Porsche pro rok 2025.
-
-
-
-
Automobilka Porsche oznámila, že v roce 2025 dodala celkem 279 449 vozů, což představuje meziroční pokles o 10 % oproti roku 2024 (310 718 vozů). Hlavním důvodem byl prudký propad poptávky v Číně, kde se prodeje snížily o 26 %. Firma se tak připojuje k dalším německým značkám, jako jsou Audi a Mercedes-Benz, které rovněž zaznamenaly oslabení na klíčových trzích.
Porsche uvedlo, že čínský trh byl silně zasažen konkurenčním tlakem v oblasti luxusních a elektrických vozů, a to v prostředí celkově zpomalující ekonomiky. Na evropském trhu poklesly dodávky o 13 %, přičemž v domovském Německu až o 16 %. Zde sehrály roli zejména regulační změny EU, které znemožnily prodej spalovacích verzí modelu Macan v roce 2025. To vytvořilo vysokou srovnávací základnu z předchozího roku.
Naopak v Severní Americe si Porsche vedlo lépe než konkurence – prodeje zůstaly na stejné úrovni jako v roce 2024, zatímco Audi i Mercedes zde zaznamenaly pokles o 12 %. Podle analytiků mohla automobilka těžit z předzásobení vozů kvůli americkým clům, kterým čelí, protože – stejně jako Audi – nevyrábí vozy v USA. Odhaduje se, že cla Porsche v roce 2025 stála přibližně 700 milionů eur.
Porsche také pokračuje v elektrifikaci své nabídky – 22,2 % všech dodávek tvořily plně elektrické modely, dalších 12,1 % byly plug-in hybridy. Tím firma naplnila svůj cíl pro rok 2025, kdy chtěla dosáhnout 20–22% podílu BEV na globálním odbytu.
Graf P911.DE (D1)
Akcie společnosti Porsche se aktuálně obchodují na úrovni 42,12 EUR a pokračují v sestupném trendu, který byl zahájen začátkem ledna. Cena se propadla pod klíčové klouzavé průměry – EMA 50 (45,18 EUR) a SMA 100 (44,60 EUR) – což potvrzuje negativní technické nastavení. RSI se nachází na úrovni 37,2, což značí zvýšený prodejní tlak, avšak stále ještě bez dosažení přeprodaného pásma. Proražení pod oblast 43 EUR navíc narušilo předchozí obchodní konsolidaci a otevřelo prostor k možnému otestování nižších supportů – nejbližší podpora se nyní nachází v pásmu kolem 40,50 až 41,00 EUR. Z krátkodobého hlediska by návrat nad 44 EUR a zpět nad EMA 50 byl prvním signálem možného obratu, nicméně v současné chvíli je výhled jednoznačně medvědí.
Zdroj: xStation5
