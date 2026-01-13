Powellova sázka zpochybněna❗️ USD posiluje po komentářích šéfa Fedu ze St. Louis 💸

Americký dolar znovu získává podporu – poté, co dříve oslabil kvůli slabším údajům o inflaci – a to po jestřábích vyjádřeních prezidenta Fedu ze St. Louis Alberta Musalema, který se vymezil vůči hlavní dezinflační tezi šéfa Fedu Jeroma Powella.
Musalemovo vyjádření bylo čistě jestřábí a přímo podporuje pauzu v dalším snižování úrokových sazeb v USA. Podle něj by americká ekonomika mohla v roce 2026 zrychlit více, než se očekává, přičemž inflace bližší 3 % než 2 % naznačuje, že cenové tlaky mohou být trvalejší, než se předpokládalo.
Důležité je, že Musalem zdůraznil, že Fed by neměl rozhodovat na základě očekávání ohledně produktivity americké ekonomiky. Tento postoj je v přímém rozporu s narativem Jeroma Powella, který se v poslední době snažil vybudovat konsenzus kolem snižování sazeb právě na základě argumentu, že produktivita podpořená umělou inteligencí sníží náklady firem a tím i cenové tlaky. Musalem se zároveň vyjádřil k otázce dostupnosti bydlení, kterou vznesl Donald Trump, a zdůraznil, že vysoké ceny nemovitostí jsou výsledkem vícero faktorů, nejen úrokových sazeb.
Dolar přechází zpět do ofenzivy a posiluje vůči všem měnám G10. Nejvíce pod tlakem jsou japonský jen (USDJPY: +0,7 %), navíc zatížený domácím politickým vývojem, a švýcarský frank (USDCHF: +0,5 %).
Od začátku Musalemova rozhovoru ztratil měnový pár EURUSD přibližně 0,2 %, propadl se pod 30hodinový EMA (světle fialová) i pod klíčovou podporu na úrovni 1,16500. Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozvod Evropy a USA kvůli Grónsku
📉 EURUSD ztrácí 0,3 %
🚨 Ropa klesá o 3 % – největší pokles od října 📉 Odloží USA útok na Írán?
US Open: Optimismus žene indexy na Wall Street vzhůru📈 BlackRock roste po výsledcích
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.