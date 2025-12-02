Procter & Gamble varuje před výrazným poklesem tržeb v USA – spotřebitelé brzdí nákupy

-
P&G oznámila významný pokles prodejů v USA v říjnu i listopadu.
-
Akcie společnosti reagovaly poklesem o 3,3 %, klesly i akcie konkurence.
-
Společnost čelí volatilnímu prostředí a oslabení spotřebitelské poptávky.
-
I přes slabší čtvrtletí celoroční výhled zůstává v platnosti.
-
Společnost Procter & Gamble (P&G) upozornila na výrazný pokles prodejů na americkém trhu, který se projevil již v říjnu a s největší pravděpodobností pokračoval i v listopadu. Oznámil to finanční ředitel společnosti Andre Schulten během konference pořádané Morgan Stanley.
„Tržby v říjnu významně poklesly jak objemově, tak i hodnotově,“ uvedl Schulten a dodal, že v listopadu nečeká výrazné zlepšení. Tato zpráva způsobila pokles akcií P&G o 3,3 %, přičemž akcie dosáhly nejnižší intradenní úrovně od prosince 2023. Reagovaly i akcie konkurence – Unilever, Colgate-Palmolive a Haleon rovněž oslabily.
Podle Schultena zůstává situace v USA mimořádně volatilní, což je podle něj „pravděpodobně nejvíce nestabilní prostředí za velmi dlouhou dobu“. I když slabší výkon v USA ovlivní především výsledky aktuálního čtvrtletí, celoroční výhled zůstává zatím v mezích dříve stanoveného cíle.
Společnost již dříve očekávala, že američtí spotřebitelé budou obezřetnější, zejména kvůli ekonomické nejistotě a rostoucí konkurenci. Neočekávanými negativními faktory však byly například vládní shutdown a dopad na federální potravinovou pomoc SNAP, což dále snížilo spotřebitelskou poptávku.
Graf PG.US (D1)
Akcie společnosti Procter & Gamble dnes výrazně oslabily a obchodují se na úrovni 143,50 USD. Akcie nachází v sestupném trendu, o čemž svědčí klesající klouzavé průměry EMA 50 (149,75 USD) i SMA 100 (152,79 USD). Cena se dlouhodobě drží pod oběma těmito průměry, což potvrzuje pokračující býčí slabost. RSI kleslo na hodnotu 39,1, což značí rostoucí prodejní tlak, avšak stále se nenachází v přeprodaném pásmu.
Zdroj: xStation5
