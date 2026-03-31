Propad jen krátkou zastávkou? Goldman dál věří ve zlato 🪙

- Goldman Sachs dál čeká růst zlata až na 5 400 USD do konce 2026.
- Krátkodobě ale připouští pokles až k 3 800 USD.
- Klíčovým faktorem mají být nákupy centrálních bank a nižší sazby v USA.
- Geopolitické napětí může znovu posílit roli zlata jako bezpečného přístavu.
- Goldman Sachs dál čeká růst zlata až na 5 400 USD do konce 2026.
- Krátkodobě ale připouští pokles až k 3 800 USD.
- Klíčovým faktorem mají být nákupy centrálních bank a nižší sazby v USA.
- Geopolitické napětí může znovu posílit roli zlata jako bezpečného přístavu.
Goldman Sachs i přes nedávný pokles dál sází na zlato a ponechává si výrazně býčí výhled. Podle analytiků banky by se cena kovu mohla do konce roku 2026 vyšplhat až na 5 400 USD za unci. Hlavní oporou tohoto scénáře mají být pokračující nákupy ze strany centrálních bank a očekávání dalších dvou snížení sazeb v USA ještě letos.
V krátkém horizontu ale banka připouští také riziko dalšího oslabení. Pokud by se zhoršil dopad energetického šoku, může zlato podle jejího scénáře dočasně klesnout až k úrovni 3 800 USD za unci. Přesto Goldman upozorňuje, že případné prohloubení geopolitického napětí by mohlo urychlit odklon investorů od tradičních západních aktiv, což by naopak zlatu mohlo znovu výrazně pomoci.
Od začátku války cena zlata oslabila o zhruba 13 %. Na trhu se podle banky negativně podepsal výprodej akcií, který přinutil část investorů uzavírat pozice, i rostoucí očekávání přísnější měnové politiky. Analytici ale tvrdí, že trh mohl tuto změnu nacenit až příliš agresivně a přecenil inflační riziko na úkor dopadů na hospodářský růst.
Goldman zároveň neočekává, že by centrální banky začaly ve větším prodávat své zlaté rezervy kvůli podpoře domácích měn. V případě zemí Perského zálivu banka předpokládá spíše možné prodeje amerických dluhopisů, protože jejich měnové režimy jsou často navázané na dolar.
Ve střednědobém výhledu banka počítá se zklidněním volatility a obnovením silnějších nákupů ze strany oficiálního sektoru. Ty by podle odhadu mohly v průměru dosahovat kolem 60 tun měsíčně, což by zůstalo důležitým podpůrným faktorem pro další růst ceny zlata.
Graf GOLD (H1)
Zlato se aktuálně obchoduje kolem 4 554,95 USD a po předchozím poklesu se snaží stabilizovat v pásmu mezi Fibonacciho hladinami 23,6 % a 38,2 %. Cena se drží mírně nad klouzavými průměry, konkrétně nad EMA 50 na 4 515,56 USD a také nad SMA 100 na 4 497,87 USD, což naznačuje, že krátkodobá technická struktura zatím zůstává spíše pozitivní. Zároveň je ale vidět, že trh naráží na odpor v blízkosti úrovně 4 608 USD, která odpovídá retracementu 38,2 %, a zatím nemá dost síly na výraznější průraz výš.
Momentum se pohybuje lehce nad hodnotou 100, což ukazuje na neutrálně až mírně růstové nastavení, nikoli však na výrazně silný trend. Vývoj posledních hodin spíše připomíná konsolidaci, kdy se kupci snaží udržet cenu nad krátkodobými průměry, ale současně chybí silnější impuls pro pokračování růstu. Pozitivně působí i to, že cena respektuje klesající trendovou linii z delšího pohledu a drží se nad nízkými supporty.
Z technického hlediska bude nyní klíčové, zda zlato dokáže prorazit nad 4 608 USD. Pokud ano, otevřel by se prostor pro posun směrem k 4 765 USD, kde leží Fibonacciho hladina 50 %. Naopak při oslabení bude důležité udržení podpory v oblasti 4 414 USD, tedy na retracementu 23,6 %. Jeho proražení by mohlo znamenat návrat medvědího tlaku a zvýšené riziko poklesu zpět k zóně kolem 4 100 USD.
Zdroj: xStation5
