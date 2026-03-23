Půjde stříbro na 60 USD?🥈

- Stříbro od pátečního uzavření trhu ztrácí 8 %
- Pokles drahých kovů je způsoben eskalací v Íránu
- Stříbro od minulého týdne ztratilo již více než 20 %
Ceny stříbra při dnešním otevření trhů výrazně oslabují a navazují na výprodeje z minulého týdne. Cena se pohybuje kolem 63 USD za unci, což představuje pokles o více než 20 % oproti minulému týdnu. Drahý kov je pod tlakem kvůli kombinaci několika faktorů: rostoucí geopolitické napětí, vyšší výnosy amerických dluhopisů a mírné posilování amerického dolaru, což vyvolává výprodej na drahých kovech. Stříbro sleduje podobný trend jako zlato a další drahé kovy, které během dneška také zaznamenávají výrazné ztráty. Od pátečního uzavření trhu stříbro ztrácí přibližně 8 %.
Situaci nepomáhá eskalace konfliktu na Blízkém východě, kdy během víkendu Spojené státy oznámily 48hodinové ultimátum na otevření Hormuzského průlivu. V případě neuposlechnutí USA pohrozily útokem na energetickou infrastrukturu Íránu. Írán reagoval oznámením, že každý útok bude opětován a v případě útoků může kompletně uzavřít Hormuz.
Trhy očekávají, že úrokové sazby zůstanou vyšší po delší dobu a mohou dále růst. Dalším klíčovým faktorem je růst výnosů amerických státních dluhopisů, zejména desetiletého, který se drží na 4,4 %. Vyšší výnosy zvyšují atraktivitu dluhopisů oproti neúročeným aktivům, jako je stříbro, což vyvíjí další prodejní tlak. Situaci dále komplikuje posilující americký dolar.
Zajímavým trendem posledních dní je, že drahé kovy přestávají fungovat jako tradiční „bezpečný přístav“. I přes rostoucí geopolitické napětí investoři stříbro a zlato prodávají, protože makroekonomické faktory momentálně převažují nad jejich tradiční rolí bezpečného útočiště.
Graf SILVER (M30)
Zdroj: xStation05
