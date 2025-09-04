Reklamní kampaň s hvězdami vynesla American Eagle zpět na výsluní – akcie vyskočily o 24 %

Společnost American Eagle Outfitters (AEO) zažila prudký růst svých akcií o téměř 24 % v premarketu, a to díky úspěchu marketingových kampaní, které spojily značku s populárními celebritami. Největší pozornost vzbudila podzimní kampaň „Great Jeans“ s herečkou Sydney Sweeney, která podle vedení firmy přinesla „bezprecedentní akvizici nových zákazníků“.
V době, kdy maloobchodní sektor v USA čelí slábnoucí poptávce po volnočasovém oblečení kvůli ekonomické nejistotě, se American Eagle rozhodl cílit na mladé zákazníky a generaci Z skrze spolupráci s osobnostmi jako NFL hvězda Travis Kelce, tenistka Coco Gauff nebo herečka Jenna Ortega.
Podle analytiků je však prudký růst ceny akcií nejen reakcí na aktuální úspěch kampaní, ale také sázkou na jejich dlouhodobý dopad včetně vánoční sezóny. Jak uvedl Michael Ashley Schulman z Running Point Capital Advisors: „Současný růst cen akcií je částečně oslavou výsledků a částečně vírou v budoucnost.“
Silné výsledky a pozitivní výhled
Společnost oznámila, že očekává mezikvartální růst srovnatelných tržeb v nízkých jednotkách procent, zatímco tržní konsenzus předpokládal pokles o 0,3 %. Navzdory tomu, že American Eagle v květnu stáhl celoroční výhled, nyní očekává, že celoroční srovnatelné tržby zůstanou na úrovni minulého roku, čímž překonává očekávání analytiků, kteří předpovídali pokles o 1,1 %.
Valuace a rizika
Z pohledu ocenění se akcie AEO obchodují s forwardovým P/E násobkem 13,05, což je výše než Urban Outfitters (12,13), ale podstatně více než u Abercrombie & Fitch (8,94). Zároveň je třeba upozornit na vysoký podíl short pozic – 16,6 % veřejně obchodovaného objemu, což ukazuje na určitou skepsi části trhu.
Graf AEO.US (D1)
Akcie společnosti American Eagle Outfitters zažívají po dlouhodobém sestupném trendu silné technické oživení. Aktuálně se obchodují na ceně 13,62 USD, což představuje výrazné posílení oproti červnovému minimu. Z pohledu technické analýzy je důležité, že cena prorazila nad oba klíčové klouzavé průměry – EMA 50 (11,91 USD) i SMA 100 (11,10 USD). Tento býčí signál indikuje potenciální obrat trendu směrem vzhůru. Pokud se akcie udrží nad EMA 50, další rezistence se nachází v oblasti 15,35 USD, kde se v minulosti vytvořila významná úroveň obratu. Naopak první klíčová podpora se nachází kolem 12,15 USD, v blízkosti klouzavého průměru EMA 50.
Zdroj: xStation5
