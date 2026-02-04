Rekordní tržby AMD. Potvrzuje společnost své vedoucí postavení?

- Silný růst tržeb a zisku: 34% nárůst tržeb a 41% nárůst provozního zisku ve 4. čtvrtletí 2025
- Vedoucí postavení ve strategických segmentech: AI, datová centra, HPC a hry
- Vysoká efektivita: 57% hrubá marže, 28% provozní marže
- Výhled naznačuje další růstový potenciál: tržby v 1. čtvrtletí 2026 se odhadují na 9,5–10,1 miliardy USD
Advanced Micro Devices (AMD), jeden z předních výrobců procesorů a grafických karet, dnes oznámil své výsledky za 4. čtvrtletí 2025, které lze shrnout jedním slovem: impozantní – přesto trh reagoval smíšeně. Společnost nejen překonala očekávání analytiků, ale také potvrdila, že její čipy patří ke špičce v oblasti výkonu a inovací.
AMD uzavřelo rok s rekordními tržbami přesahujícími 10,27 miliardy USD pouze za čtvrté čtvrtletí, což představuje meziroční nárůst o 34 % a výrazně nad průměrným odhadem analytiků (9,65 miliardy USD). Upravený zisk na akcii (EPS) dosáhl 1,53 USD oproti očekávaným 1,32 USD, což ukazuje, že firma nejen rychle roste, ale zároveň si udržuje vysokou ziskovost při rozšiřování svého byznysu.
To potvrzuje, že procesory EPYC a Ryzen i AI akcelerátory společnosti AMD jsou světové třídy. Produkty společnosti přitahují rostoucí poptávku jak v oblasti osobních počítačů, tak i v datových centrech zaměřených na umělou inteligenci. To jasně ukazuje, že AMD efektivně spojuje inovace s provozní efektivitou a upevňuje svou pozici klíčového hráče na globálním trhu s čipy.
Čtvrtletní výsledky AMD signalizují, že společnost zakončuje rok ve velmi silném tempu. Vedení zdůrazňuje, že růst tržeb a marží je tažen expanzí segmentu AI, rostoucími prodeji ve vysoce výkonném výpočetnictví a gamingu a škálováním provozu v datových centrech.
Ačkoliv trh očekával ještě ambicióznější výhled, AMD ukazuje, že stále vidí značný růstový potenciál, a vysílá investorům jasný signál, že zůstává jedním z hlavních příjemců globálního AI boomu.
Graf kvartálních výsledků potvrzuje jasný růstový trend tržeb a postupné zlepšování provozní a čisté marže. Ačkoliv marže rostou – což odráží zlepšující se provozní efektivitu – stále zůstávají relativně mírné. Hlavní výzvou pro společnost bude výrazné navýšení těchto marží, což by mohlo zásadně posílit ziskovost i hodnotu pro akcionáře.
Klíčové finanční výsledky – Q4 2025
-
Segment datových center: 5,38 mld. USD (+39 % r/r)
-
Segment PC a notebooků: 3,10 mld. USD (+34 % r/r)
-
Herní segment: 843 mil. USD (+50 % r/r)
Silný růst tržeb a zisků potvrzuje, že o produkty AMD je rostoucí zájem jak v oblasti tradičních PC, tak v AI datových centrech.
-
Upravená hrubá marže dosáhla 57 % (vs. 54 % před rokem)
-
Provozní marže vzrostla na 28 % (vs. 26 % před rokem)
→ To odráží silnou nákladovou efektivitu a schopnost udržet ziskovost při rozšiřování tržního podílu
Další údaje za Q4 2025
-
Konsolidované tržby: 10,27 mld. USD (+34 % r/r)
-
Provozní zisk: 2,85 mld. USD (+41 % r/r)
-
Upravený EPS: 1,53 USD (+40 % r/r)
-
Investice (CapEx): 222 mil. USD (+6,7 % r/r)
-
Výdaje na výzkum a vývoj (R&D): 2,33 mld. USD (+36 % r/r)
Výhled na Q1 2026
-
Tržby: 9,5–10,1 mld. USD
-
Hrubá marže: přibližně 55 %
-
Pokračující investice do výzkumu a vývoje a vývoje AI čipů
Segmenty podnikání
Datová centra:
- Rostoucí poptávka po AI akcelerátorech a procesorech EPYC vedla k nárůstu tržeb o 39 % na 5,38 miliardy USD, což je výrazně nad očekáváním analytiků (4,97 miliardy USD). AMD získává větší podíl na trhu AI akcelerátorů, i když stále zaostává za dominantním hráčem NVIDIA.
PC a notebooky:
- Tento segment dosáhl tržeb 3,10 miliardy USD (+34 % r/r). Produkty Ryzen si udržují silnou pozici na trhu osobních i firemních počítačů, přičemž generují stabilní příjmy s rostoucími maržemi.
Gaming:
- Tržby v herním segmentu dosáhly 843 milionů USD (+50 % r/r). Ačkoli mírně zaostaly za očekáváním analytiků (855,3 mil. USD), rostoucí trend potvrzuje, že grafické čipy AMD zůstávají atraktivní pro hráče i výrobce konzolí, a podporují rozšíření marží v high-end segmentu.
Finanční údaje ukazují na zvýšenou tvorbu hotovosti a zlepšený výnos z investovaného kapitálu (ROIC). Za zmínku stojí, že vážené průměrné náklady na kapitál (WACC) zůstávají stabilní, což odráží efektivní finanční řízení v období dynamického růstu.
Výhled a predikce
Pro Q1 2026 AMD očekává tržby v rozmezí 9,5–10,1 miliardy USD, což představuje dvojciferný meziroční růst.
• Hrubá marže: přibližně 55 %
• Kapitálové výdaje (CapEx): plánováno 222 milionů USD
Ačkoli výhled překonal průměrná očekávání analytiků (9,39 mld. USD), nedosáhl agresivnějších očekávání trhu, což vedlo ke krátkodobému poklesu ceny akcií a ukázalo, jak jsou akcie s vysokým P/E citlivé na jakékoli odchylky.
Vedení zdůrazňuje, že AMD je plně připravena na další expanzi v oblasti AI a čipů pro vysoce výkonné výpočty. Nové procesory EPYC a akcelerátory MI325, plánované na druhou polovinu roku, by měly podpořit prodeje v datových centrech a další růst tržeb na klíčových trzích, včetně Číny.
Výhled do budoucna
Rekordní výsledky za Q4 2025 potvrzují, že AMD roste impozantním tempem a její produkty patří k absolutní špičce na trhu. Růst tržeb a zisků překonal očekávání a zvýšený výhled na další čtvrtletí naznačuje, že vedení vidí výrazný potenciál pro další růst.
Nicméně trh zůstává citlivý na vysoké valuace. Vysoké P/E AMD znamená, že akcie jsou naceněny téměř dokonale – a cokoliv „pouze dobré, ne skvělé“ může vyvolat krátkodobou korekci.
Pokles ceny po zveřejnění výsledků ukazuje, že investoři hodnotí nejen samotná čísla, ale i míru naplnění očekávaného tempa růstu.
Z dlouhodobého hlediska však zůstávají základy AMD velmi silné rozvoj strategických segmentů (AI, HPC, datová centra), udržení vysokých marží při rostoucí poptávce, investice do nové generace procesorů a akcelerátorů.
→ To vše naznačuje, že akcie mají potenciál dalšího růstu, přičemž současná turbulence je pravděpodobně pouze krátkodobou korekcí, nikoliv známkou strukturálních problémů.
