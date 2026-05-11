☕Rekordní úroda brazilské kávy tlačí ceny na víceměsíční minima📉

- Arabica za posledních 12 měsíců zlevnila o více než 30 procent, aktuálně se obchoduje těsně pod 2,80 dolaru za libru
- Za poslední týden komodita ztratila přibližně 5 procent
- Hlavní důvod: trh anticipuje rekordní brazilskou úrodu pro sezónu 2026/27
- Odhady produkce se pohybují v pásmu 66 až 76 milionů pytlů podle různých analytických společností
- Globální přebytek kávy může vzrůst na 10 milionů pytlů oproti 1,8 milionu v roce 2025, což by byl největší přebytek za 6 let
- Počasí v Brazílii zůstává příznivé, suché a teplé podmínky podporují postup sklizně
- Rizikovým faktorem zůstává El Niño: klimatické modely naznačují 50 až 60procentní pravděpodobnost jeho výskytu ve druhé polovině roku 2026
Ranní šálek kávy je na burzách stále levnější. Futures na arabicu klesly těsně pod 2,80 dolaru za libru, což je nejnižší úroveň od listopadu 2024 a za posledních dvanáct měsíců komodita ztratila více než 30 procent své hodnoty. Pohyb kopíruje fundamentální změny na straně nabídky.
Hlavním faktorem je rekordní brazilská úroda. Více analytických společností zvýšilo odhady produkce pro sezónu 2026/27 do pásma 75 až 76 milionů pytlů a zároveň předpokládá, že globální přebytek kávy vzroste na 10 milionů pytlů oproti 1,8 milionu v roce 2025, což by byl největší přebytek za posledních šest let. Úřední brazilská agropodnikatelská agentura Conab zůstává konzervativnější a odhaduje úrodu na 66,2 milionu pytlů, což by představovalo meziroční nárůst o 17 procent a překonání předchozího rekordu z roku 2020/21.
GRAF: COFFEE (H1)
Zdroj: xStation5
Počasí v brazilských pěstitelských oblastech zůstává příznivé. Převážně suché a teplé podmínky podporují postup sklizně a snižují produkční rizika. Sklizeň je sice stále v úvodní fázi, ale trh ji již promítl do cen.
Situace není bez rizik. Globální zásoby zůstávají nízko, producenti prodávají pomalejším tempem než obvykle a jakýkoliv klimatický šok by mohl ceny rychle obrátit. Klimatické modely navíc počítají s 50 až 60 procentní pravděpodobností El Niña ve druhé polovině roku 2026, což by mohlo ovlivnit produkci ve Vietnamu, Indonésii i v samotné Brazílii.
Z pohledu výhledu cen analytici předpokládají, že arabica se do konce roku 2026 ustálí v pásmu 2,50 až 3,00 dolaru za libru, přičemž výraznější cenový pohyb dolů pravděpodobně nastane až tehdy, když brazilská úroda fyzicky dorazí do přístavů.
