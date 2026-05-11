Růst cen ropy sráží zlato 📉

- Zlato klesá, protože růst cen ropy obnovil obavy z vyšší inflace.
- Futures na zlato ztrácely 1 % na 4 684,80 USD za trojskou unci.
- Vyšší inflační rizika mohou vést k déle zvýšeným úrokovým sazbám, což je pro zlato negativní.
- Napětí mezi USA a Íránem podporuje růst ropy, ale zatím nepřevážilo nad tlakem ze strany měnové politiky.
Cena zlata se dostala pod tlak poté, co nedostatek pokroku v mírových jednáních mezi Spojenými státy a Íránem podpořil růst cen ropy. Vyšší ceny energií opět vyvolávají obavy z déletrvajících inflačních tlaků, což je pro zlato negativní kombinace. Futures na zlato v New Yorku v úvodu evropského obchodování klesaly o 1 % na 4 684,80 USD za trojskou unci, zatímco spotové zlato v asijské seanci ztrácelo 0,4 % na 4 694,60 USD za unci.
Hlavním problémem pro trh je obava, že dražší ropa může znovu zkomplikovat boj centrálních bank s inflací. Pokud by ceny energií zůstaly zvýšené delší dobu, mohlo by to vést k očekávání vyšších úrokových sazeb po delší období. To zlatu neprospívá, protože jako aktivum nenese žádný úrok. V prostředí, kde investoři mohou získat atraktivnější výnos na dluhopisech nebo hotovosti, se poptávka po drahém kovu obvykle snižuje.
Podle Soojin Kim z MUFG trhy stále více počítají s tím, že vyšší úrokové sazby budou potřeba k tlumení inflačních rizik spojených s drahými energiemi. Právě tato očekávání tlačí na zlato, protože rostoucí sazby zvyšují náklady příležitosti držby neúročeného aktiva. Situaci navíc podporují silná data z amerického trhu práce, která podle investorů dávají Fedu prostor držet sazby zvýšené delší dobu.
Geopolitické napětí zesílilo poté, co americký prezident Donald Trump na sociálních sítích uvedl, že odpověď Íránu na americký návrh ukončení války je nepřijatelná. Írán podle dostupných informací formálně zaslal reakci prostřednictvím Pákistánu, avšak bez závazků týkajících se jeho jaderného programu. To snížilo naděje na rychlý diplomatický posun a zároveň zvýšilo obavy z možných výpadků nebo omezení na trhu s ropou.
Zlato se tak aktuálně nachází v komplikované situaci. Na jedné straně by geopolitické napětí běžně mohlo podporovat poptávku po bezpečných aktivech, na druhé straně však růst ropy zvyšuje riziko inflace a tím i pravděpodobnost déle zvýšených sazeb. V tuto chvíli proto na trhu převážil negativní vliv očekávané měnové politiky nad klasickou funkcí zlata jako bezpečného přístavu.
Pro další vývoj bude klíčové sledovat především ceny ropy, rétoriku Fedu a případný posun v jednáních mezi USA a Íránem. Pokud by napětí dál rostlo a ropa pokračovala v růstu, může se tlak na zlato udržet. Naopak jakékoli známky diplomatického zklidnění nebo slabší ekonomická data z USA by mohly znovu podpořit očekávání nižších sazeb a vrátit zlatu část ztracené atraktivity.
Graf GOLD (H1)
Cena zlata po předchozím silném růstu narazila na lokální maximum v oblasti 4 764,24 USD, odkud následně přešla do korekce. Aktuálně se zlato obchoduje kolem úrovně 4 674,15 USD a pohybuje se těsně u Fibonacciho hladiny 38,2 % na ceně 4 663,47 USD. Technický obraz se v posledních hodinách zhoršil, protože cena klesla pod 50hodinový exponenciální průměr EMA 50 na úrovni 4 693,99 USD a zároveň testuje 100hodinový klouzavý průměr SMA 100, který se nachází kolem 4 667,29 USD. Pokles pod EMA 50 naznačuje slábnoucí krátkodobé momentum, zatímco udržení nad SMA 100 zatím brání výraznějšímu medvědímu scénáři. Pokud by však cena prorazila pod oblast 4 663–4 667 USD, mohl by se otevřít prostor k dalšímu oslabení směrem k Fibonacciho úrovni 50 % na 4 632,34 USD.
Momentum se nachází na hodnotě 99,04, tedy pod neutrální hranicí 100, což potvrzuje převahu prodejního tlaku. Také CCI se pohybuje na hodnotě -84,3, čímž se blíží přeprodanému pásmu, ale zatím jej výrazně nepřekračuje.
Z pohledu Fibonacciho úrovní je nejbližší rezistencí oblast 4 701,98 USD, tedy hladina 23,6 %, nad kterou by se zlato muselo vrátit, aby zmírnilo aktuální negativní tlak. Silnější potvrzení návratu kupců by přišlo až po návratu nad oblast 4 694–4 702 USD, kde se kombinuje EMA 50 s krátkodobou retracementovou rezistencí. Naopak průraz pod 4 632,34 USD by signalizoval hlubší korekci a mohl by poslat cenu směrem k dalším hladinám 4 601,22 USD a 4 556,90 USD.
Celkově graf ukazuje, že zlato se po růstové vlně dostalo do korekční fáze a trh nyní testuje velmi důležitou podpůrnou zónu. Fundamentální tlak v podobě obav z vyšší inflace a déle zvýšených sazeb se promítá i do technického nastavení, kde cena ztrácí krátkodobou sílu. Pro další směr bude rozhodující, zda se zlato udrží nad úrovní 4 663 USD, nebo zda dojde k hlubšímu poklesu.
Zdroj: xStation5
