Trump míří do Číny poprvé od roku 2017 🌏

Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching se tento týden sejdou v rámci Trumpovy dvoudenní návštěvy Číny. Trump má do Pekingu dorazit ve středu, samotná jednání se uskuteční ve čtvrtek a v pátek. Zároveň půjde o Trumpovu první cestu do Číny od roku 2017.
Hlavními tématy jednání budou situace kolem Íránu a Tchaj-wanu, dále oblast umělé inteligence a jaderných zbraní. Lídři dvou největších ekonomik světa povedou své první osobní jednání po více než šesti měsících. Cílem schůzky je stabilizace vztahů, které byly poznamenány obchodními spory, konfliktem mezi USA a Íránem a dalšími oblastmi neshod.
Trump už několikrát mluvil se Si Ťin-pchingem o vztazích Číny s Íránem a Ruskem, včetně příjmů, které Čína oběma režimům poskytuje, a také o zboží dvojího užití, komponentech, součástkách a možné podpoře vývozu zbraní. Právě tato témata by měla patřit mezi hlavní body vzájemných debat.
Si Ťin-pching je mezitím znepokojený postojem USA k Tchaj-wanu. Spojené státy zůstávají nejdůležitějším mezinárodním podporovatelem a dodavatelem zbraní pro Tchaj-wan, který si Peking nárokuje jako součást svého území. Čína v posledních letech posílila svou vojenskou přítomnost v okolí ostrova, americká politika se však podle amerických představitelů měnit nebude.
Americká administrativa zároveň vyjádřila rostoucí obavy z pokročilých modelů umělé inteligence vyvíjených v Číně. Podle amerických představitelů by obě strany měly nalézt způsob komunikace, aby se předešlo konfliktům vyplývajícím z využívání těchto technologií. „Jak přesně bude tento kanál vypadat, zatím není jasné, ale chceme využít setkání lídrů k otevření debaty a zjistit, zda bychom měli vytvořit komunikační kanál pro otázky týkající se AI,“ uvedl jeden z amerických představitelů.
Washington se také dlouhodobě snaží otevřít jednání s Pekingem o jaderných zbraních. Čína však zůstává vůči diskusi o svém arzenálu zdrženlivá. Čínská vláda sdělila USA, že v tuto chvíli nemá zájem usednout k jednání a diskutovat o jakékoli kontrole jaderných zbraní.
Poslední setkání Trumpa a Si Ťin-pchinga se uskutečnilo v říjnu v Jižní Koreji. Oba lídři se tehdy dohodli na pozastavení tvrdé obchodní války, během níž USA uvalily na čínské zboží vysoká cla a Peking hrozil omezením globálních dodávek vzácných zemin. V únoru Nejvyšší soud uvedl, že Trump neměl pravomoc zavést velkou část svých cel na dovoz z celého světa. Trump však slíbil, že některá cla znovu zavede jinými právními cestami.
Konflikt na Blízkém východě se výrazně promítá zejména do cen ropy, které se stále drží nad hranicí 100 USD. Úspěšná jednání mezi USA a Čínou by mohla napomoci uklidnění situace a případně i otevření Hormuzského průlivu, který je klíčovou tepnou pro globální dodávky ropy.
