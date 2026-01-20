Renault se vrací do obranného průmyslu

Jak oznámilo vedení společnosti, skupina Renault se znovu zařadí mezi evropské výrobce zbraní. Evropský automobilový sektor čelí již řadu let nepříznivým makroekonomickým podmínkám a Renault není výjimkou.
Francouzská automobilka si v porovnání s jinými evropskými výrobci vede poměrně dobře. Již v roce 2024 vykázala rekordní provozní marži 7,6 % a tržby ve výši 56 miliard EUR. Odhady pro rok 2025 ale naznačují zpomalení růstu tržeb a mírný pokles marže. Obtížná situace v odvětví doléhá i na Renault – našel management cestu, jak prolomit stagnaci ocenění a výsledků firmy?
Portfolio společnosti je již dnes vysoce diverzifikované. Renault vyrábí osobní vozy téměř ve všech segmentech, užitková vozidla, nákladní vozy, baterie i elektrické pohony. Nově se k těmto produktům připojí drony značky „Chorus“.
Všechny detaily nové smlouvy zatím nejsou veřejné, což naznačuje, že může jít o strategicky významný kontrakt pro francouzské ministerstvo obrany. První dodávky dronů francouzské armádě jsou plánovány na polovinu roku 2026. Pokud Renault naplní očekávání, může získat desetiletý kontrakt v hodnotě 1 miliardy EUR.
Předběžná dohoda počítá s cílovou výrobní kapacitou 600 dronů měsíčně, tedy zhruba 7 000 dronů ročně. Při hodnotě kontraktu 1 miliarda EUR to odpovídá jednotkové ceně přibližně 13–14 tisíc EUR. Z pohledu tržeb nejde o zásadní čísla, ale zbrojní systémy obvykle nesou marže 3–4× vyšší než automobily, takže smlouva může mít znatelný dopad na ziskovost firmy.
Taková diverzifikace jasně ukazuje na hlubokou strukturální transformaci, kterou prochází evropský průmysl i širší ekonomika.
RNO.FR (D1)
Ocenění společnosti prošla obtížným obdobím a nedávno opět hájila hladinu 30 EUR. Již samotná zpráva o expanzi vyvolala růst o více než 4 %.
Je to jen dočasný odraz, nebo potenciální obrat trendu?
(Zdroj: xStation5)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Šílenství na trhu drahých kovů 🚨STŘÍBRO prorazilo 101 USD a roste o 5 %❗
Akcie Life360 rostou téměř o 30 % díky rekordnímu růstu uživatelů a lepšímu výhledu
UK regulátor Ofcom zahajuje vyšetřování dodržování pravidel WhatsApp společností Meta
Akcie Intelu klesají kvůli slabému výhledu navzdory překvapivým výsledkům za Q4
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.