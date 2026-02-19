Renault snižuje očekávání: Marže mají v roce 2026 dále klesnout

-
Automobilka Renault Group oznámila výhled na rok 2026, který počítá s dalším poklesem provozní marže. Firma tak reaguje na sílící cenový tlak ze strany čínských výrobců i tradičních evropských konkurentů. Akcie na zprávu reagovaly poklesem přibližně o 6 %.
Slabší ziskovost navzdory růstu tržeb
Renault v roce 2025 vykázal provozní zisk 3,6 miliardy eur, což představuje meziroční pokles o 15 %. Provozní marže dosáhla 6,3 %, zatímco o rok dříve činila rekordních 7,6 %. Cenový tlak ukrojil ze zisku více než 700 milionů eur.
Pro rok 2026 společnost očekává marži kolem 5,5 %, přičemž ve střednědobém horizontu cílí na pásmo 5–7 %. Tržby přesto meziročně vzrostly o 3 % na 57,9 miliardy eur a prodeje stouply o 3,2 % na 2,34 milionu vozů.
Generální ředitel Francois Provost uvedl, že Renault nehodlá vstoupit do agresivní cenové války, kterou vede například Stellantis ve snaze získat zpět tržní podíl. Automobilka chce konkurovat především snižováním nákladů a rychlým uváděním nových modelů, jako je připravovaný Clio 6 či nová generace Twingo.
Expanzní strategie mimo Evropu
Renault se snaží snížit závislost na evropském trhu posílením aktivit v Indii a Jižní Americe. Klíčovým modelem pro indický trh má být SUV Duster. Současně firma pokračuje ve snižování variabilních nákladů – v roce 2025 se jí podařilo snížit náklady o 400 eur na vůz a v této strategii chce pokračovat.
Navzdory provozní ziskovosti však Renault vykázal čistou ztrátu 10,9 miliardy eur. Hlavním důvodem byl jednorázový odpis ve výši 9,3 miliardy eur související s podílem v partnerské společnosti Nissan.
Společnost navrhla dividendu 2,20 eur na akcii, stejně jako v předchozím roce.
Vývoj akcií
Akcie Renaultu v roce 2025 oslabily o 25 % a od začátku letošního roku ztrácejí přibližně 8 %. Přesto si vedou lépe než akcie Stellantis, které letos propadly zhruba o 30 %. Automobilový sektor v Evropě tak vstupuje do další fáze silného konkurenčního boje, kde bude klíčová schopnost výrobců udržet marže bez výrazného obětování tržního podílu.
Graf RNO.FR (D1)
Akcie společnosti Renault se nadále pohybují v sestupném trendu a aktuálně testují důležitou cenovou oblast kolem 31,79 EUR. Cena se nachází pod EMA 50 (33,06 EUR) i pod SMA 100 (34,22 EUR), přičemž oba klouzavé průměry směřují dolů. To potvrzuje přetrvávající negativní technické nastavení a dominanci prodejců. Nedávný pokus o návrat nad EMA 50 selhal, což zvyšuje riziko pokračování poklesu.
Z technického pohledu je klíčové, zda se akcie udrží nad úrovní 31,50–31,80 EUR. Průraz pod tuto zónu by mohl otevřít prostor k poklesu směrem k psychologické hranici 30 EUR. Naopak pro zlepšení sentimentu by bylo nutné návrat nad 33 EUR a následně překonání SMA 100 kolem 34,20 EUR.
Zdroj: xStation5
