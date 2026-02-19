Airbus mezi spory a výrobními problémy

-
Airbus připouští možnost rozdělení programu FCAS, pokud nedojde k dohodě s Francií.
-
Spor s Pratt & Whitney vede ke snížení výrobních cílů A320neo.
-
Navzdory problémům firma reportovala silný meziroční růst zisku.
-
Krátkodobě přetrvává tlak na akcie, dlouhodobý fundament však zůstává relativně stabilní.
-
Airbus připouští možnost rozdělení programu FCAS, pokud nedojde k dohodě s Francií.
-
Spor s Pratt & Whitney vede ke snížení výrobních cílů A320neo.
-
Navzdory problémům firma reportovala silný meziroční růst zisku.
-
Krátkodobě přetrvává tlak na akcie, dlouhodobý fundament však zůstává relativně stabilní.
Evropský letecký koncern Airbus čelí hned na dvou frontách rostoucímu napětí – v obranném programu budoucí stíhačky FCAS i v civilním segmentu kvůli sporům o dodávky motorů. Přestože firma reportovala silné výsledky za rok 2025, výhled na další období zůstává opatrný.
FCAS: Hrozí rozdělení evropského projektu?
Program Future Combat Air System (FCAS), který má nahradit stávající letouny Eurofighter Typhoon a Dassault Rafale, se potýká s dlouhodobými spory mezi německo-španělským konsorciem vedeným Airbusem a francouzskou společností Dassault Aviation. Klíčovým bodem je kontrola nad vývojem hlavního bojového letounu v rámci širšího systému zahrnujícího i drony.
Generální ředitel Airbusu Guillaume Faury uvedl, že pokud si to vlády budou přát, firma je připravena podpořit i variantu dvou samostatných stíhaček. Podle něj by „zablokování jednoho pilíře nemělo ohrozit budoucnost evropské obranné kapacity“.
Zdroje zároveň naznačují, že Německo zvažuje další objednávky amerických F-35 Lightning II, což by mohlo znamenat oslabení evropské spolupráce a ztrátu části strategické autonomie.
Pro investory je klíčové, že případné rozdělení projektu by:
-
Zvýšilo náklady na vývoj
-
Oddálilo nasazení nové generace letounů
-
Mohlo oslabit politickou soudržnost evropského obranného průmyslu
Spor s Pratt & Whitney
Vedle obranného segmentu řeší Airbus i komplikace v civilní výrobě. Společnost snížila svůj výrobní cíl u modelové řady Airbus A320neo kvůli sporům s dodavatelem motorů Pratt & Whitney, dceřinou firmou RTX. Airbus nyní plánuje dosáhnout produkce 70–75 letadel měsíčně do konce příštího roku, přičemž stabilizace na 75 kusech měsíčně má přijít až po roce 2027. Původně přitom cílil na 75 letadel měsíčně již v roce 2027. Faury otevřeně kritizoval dodavatele za nedostatek motorů a naznačil, že Airbus zahájil proces k vymáhání smluvních práv. Situace připomíná dřívější spor s Qatar Airways ohledně letounů A350.
Finanční výsledky
Navzdory provozním komplikacím Airbus za čtvrté čtvrtletí vykázal:
-
Upravený provozní zisk 2,98 mld. EUR (+17 % meziročně)
-
Tržby 25,98 mld. EUR (+5 %)
Za celý rok 2026 firma očekává:
-
Dodávky kolem 870 letadel (oproti 793 loni)
-
Upravený provozní zisk kolem 7,5 mld. EUR
Pozitivní zprávou je také plán zvýšit výrobu menšího modelu Airbus A220 na 13 kusů měsíčně do roku 2028.
Dopad na akcie Airbusu
Akcie Airbusu reagovaly na zprávy o sporu s Pratt & Whitney poklesem o přibližně 6 %. Trh znepokojila zejména kombinace:
-
Sníženého výrobního cíle
-
Napětí v dodavatelském řetězci
-
Nejistoty kolem obranného programu FCAS
Z dlouhodobého pohledu však Airbus zůstává strukturálně silným hráčem s robustním backlogem objednávek a dominantní pozicí v segmentu úzkotrupých letadel.
Graf AIR.FR (D1)
Akcie společnosti Airbus se dostaly pod výrazný tlak a aktuálně se obchodují v blízkosti silné podpory na úrovni 187,98 EUR. Poslední svíčka je výrazně medvědí a naznačuje obnovení prodejního tlaku po krátkodobém růstovém odrazu. Cena se nachází pod EMA 50 (198,67 EUR) i pod SMA 100 (202,27 EUR), což potvrzuje negativní krátkodobý i střednědobý trend. Klouzavé průměry navíc směřují do strany až mírně dolů, což značí ztrátu růstové dynamiky z přelomu roku. RSI se pohybuje kolem hodnoty 40,6, tedy pod neutrální hladinou 50. Sice není v přeprodané oblasti, ale signalizuje převahu prodejců a slabé momentum.
Z technického pohledu je nyní klíčové, zda se akcie udrží nad podporou 187,98 EUR. Průraz pod tuto úroveň by mohl otevřít prostor k poklesu směrem k oblasti 180 EUR, kde se nachází další významná cenová zóna. Naopak pokud dojde k odrazu, bude nutné sledovat návrat nad 195 EUR a následně nad EMA 50 kolem 199 EUR, což by bylo prvním signálem stabilizace.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Akcie GRAIL se propadají po výsledcích studie NHS-Galleri: hlavní cíl splněn nebyl
OpenAI údajně chystá AI zařízení: chytrý reproduktor s kamerou, chytré brýle a chytrou lampu
Nvidia útočí na teritorium Intelu a AMD: CPU do datacenter a další krok směrem k Windows notebookům
Tesla a Autopilot: americký soud potvrdil verdikt 243 milionů USD po smrtelné nehodě z roku 2019
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.