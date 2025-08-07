Restaurant Brands překonala odhady tržeb díky silnější poptávce po fast foodech, zisk ale zaostal kvůli vyšším nákladům

Společnost Restaurant Brands International (QSR.TO) ve druhém čtvrtletí překonala očekávání tržeb, když vykázala celkové příjmy ve výši 2,41 miliardy USD, což je více než odhadovaných 2,32 miliardy USD. Za růstem stojí především intenzivní marketingové kampaně, zvýšené promo akce a zavádění cenově dostupných nabídek, které přilákaly zákazníky do restaurací značek jako Burger King, Tim Hortons a Popeyes.
Burger King, vlajková značka firmy, využil popkulturních kampaní – například vázaných na film Jak vycvičit draka nebo spolupráci s hercem Ryanem Reynoldsem – a zároveň zavedl výhodné menu od 5 USD, což pomohlo zvýšit návštěvnost v USA i Kanadě. Srovnatelné tržby v USA vzrostly o 1,5 %, zatímco ve stejném období loňského roku šlo jen o 0,1% růst.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Zisk za očekáváním kvůli vyšším nákladům
Navzdory silnějším tržbám byl upravený zisk na akcii 94 centů, což je méně než očekávaných 97 centů. Důvodem jsou především vyšší výdaje na reklamu a rostoucí náklady na suroviny (zejména hovězí maso a kávu) a logistiku.
Růst i na mezinárodních trzích
Výrazného růstu dosáhla společnost také v mezinárodním segmentu, kde srovnatelné tržby vzrostly o 4,2 % (oproti 2,6 % loni). To potvrzuje, že marketingové investice přinášejí ovoce i mimo severoamerický trh.
Na druhé straně je ale nutné zmínit, že celkové provozní náklady a výdaje vzrostly meziročně o 36 %, zatímco loni to bylo "jen" 16 %. To ukazuje na tlak na ziskové marže, se kterým se potýkají i ostatní řetězce – například Yum Brands (Taco Bell) čelil poklesu výdajů spotřebitelů, zatímco McDonald’s těžil z levnějších menu a akčních nabídek.
Graf QSR.US (D1)
Akcie společnosti Restaurant Brands International (QSR.US) se aktuálně obchodují na hodnotě 68,56 USD. Cena se nachází těsně nad 50denním exponenciálním klouzavým průměrem EMA (68,20 USD) a zároveň i nad 100denním jednoduchým klouzavým průměrem SMA (67,25 USD), což vytváří silnou technickou podporu v oblasti 67–68 USD. RSI se pohybuje na úrovni 50,8, tedy v neutrální zóně, která naznačuje vyváženost mezi kupci a prodejci. Momentum je aktuálně utlumené, bez výrazných náznaků překoupenosti nebo přeprodanosti. MACD zůstává těsně nad nulou, ale signální linie se přibližují a histogram je velmi nízký, což potvrzuje absenci silnějšího trendu v krátkodobém horizontu. Trh vyčkává na nový impuls – buď prolomení rezistence kolem 69,50 USD, nebo návrat k podpoře kolem 67 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.