⏬Ropa a stříbro oslabují po vystoupení Trumpa

- Propad komodit: Ceny ropy a stříbra výrazně klesly poté, co prezident Trump naznačil pauzu v potenciální vojenské akci proti Íránu a odložil zavedení nových cel na kritické nerosty.
- Výsledky TSMC: Společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. oznámila čtvrtletní zisk ve výši 505,7 miliardy TWD (16 miliard USD), čímž překonala očekávání a posílila sentiment v technologickém sektoru a u poptávky po AI.
- Rotace kapitálu: Navzdory volatilitě u surovin analytici současný vývoj hodnotí spíše jako rotaci kapitálu než známku trvalého vyčerpání trendu.
Pokles ropy kvůli uvolnění napětí
Ceny ropy klesly poprvé po šesti dnech růstu. Tato korekce je primárně výsledkem signálů z Washingtonu o možné deeskalaci geopolitického napětí:
Strategická pauza: Prezident Trump uvedl, že prozatím možná ustoupí od vojenské akce proti Íránu.
Diplomatická ujištění: Prezident dále uvedl, že obdržel ujištění, že vláda v Teheránu ukončí zabíjení osob zapojených do rozsáhlých protestů.
Cenový vývoj: Cena ropy WTI klesla z úrovní blízko 61 USD na méně než 60 USD za barel. Brent se propadl o výrazných 2,9 %.
Struktura trhu: Aktuální futures ukazují backwardaci až do března 2027 – spotové ceny jsou vyšší než blízké futures – poté však trh přechází do výrazné contanga.
Korekce stříbra po „zběsilém“ nákupu
Stříbro – stejně jako další drahé kovy – korigovalo z nedávných rekordních maxim. Tento pohyb následuje po období „zběsilého“ nákupu v USA a Číně.
Úleva od cel: Cena stříbra se propadla poté, co prezident Trump odložil zavedení nových cel na dovoz kritických nerostů. Okamžitý propad činil 4 %, přičemž během dne cena klesla z téměř 93 USD k 86 USD za unci.
Změna politiky: Administrativa navrhuje vyjednávání bilaterálních dohod a zavedení „cenových minim“ namísto tradičních procentuálních cel.
Relativní výkon: Pokles ceny stříbra zhoršuje celkové snížení geopolitických rizik; zlato si naopak vede odolněji a ztratilo pouze přibližně 0,4 %.
Širší kontext: Rotace, nikoli únava trhu
Navzdory slabosti ve čtvrtek se analytici shodují, že tyto poklesy jsou zatím příliš mírné na to, aby narušily silné býčí trendy z roku 2025 a počátku 2026. Převládá názor, že trh aktuálně prochází rotací kapitálu, nikoliv trvalým zvratem trendu.
Sentiment investorů dále podpořily vynikající výsledky společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Tato klíčová firma čipového sektoru vykázala čistý zisk 505,7 miliardy TWD (16 miliard USD) za čtvrté čtvrtletí, čímž výrazně překonala odhady analytiků ve výši 467 miliard TWD. Zatímco americké a evropské futures na akciové indexy na zprávu reagovaly růstem, akcie TSMC v místním obchodování mírně klesly o 1 % po nevýrazném zisku v americkém after-marketu.
