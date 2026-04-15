Ropa: ceny ropy jsou oproti nedávným maximům nižší o více než 22 % 📌

- Ropa klesá: Brent 94,30 USD, WTI 90,80 USD — slábnoucí riziková prémie.
- Trhy započítávají pokrok před dalším kolem jednání mezi USA a Íránem, které je na programu ve čtvrtek.
- Trump signalizuje rychlé řešení a tvrdí, že není potřeba prodlužovat příměří.
- JD Vance poukazuje na možnost „velké dohody“ a na pokrok v jednáních.
- Více než 100 tankerů směřujících do USA naznačuje reorganizaci dodávek.
- Hormuzský průliv zůstává klíčovým rizikem pro globální toky energií.
Ropný trh započítává rostoucí pravděpodobnost příměří mezi USA a Íránem. Geopolitická riziková prémie postupně slábne. Brent klesl na 94,30 USD a WTI na 90,80 USD, čímž se přiblížily k nejnižším úrovním za několik týdnů. Tento pohyb odráží rostoucí přesvědčení trhu, že diplomatické řešení je možné.
Trhy se před dalším kolem jednání mezi USA a Íránem, které je naplánováno na později v tomto týdnu, zjevně přepnuly do režimu optimismu ohledně dohody. Prezident Trump tento narativ podporuje, když uvádí, že konflikt je „velmi blízko konce“, a naznačuje, že prodloužení příměří možná nebude nutné. Viceprezident Vance upozornil na „významný pokrok“ a nastínil možnost „velké dohody“, která by zahrnovala ekonomickou reintegraci Íránu výměnou za jaderné ústupky. To představuje jasný kontrast k rozpadu jednání během předchozího víkendu.
Chování trhu během posledních dvou dnů tento optimismus potvrzuje. Akcie výrazně posílily a americké indexy se znovu přibližují ke svým historickým maximům, zatímco poptávka po bezpečných aktivech oslabila. Energetický trh zároveň reaguje nejpřímočařeji — ceny ropy výrazně klesly z nedávných maxim, přičemž WTI je oproti svému vrcholu níže o více než 22 %. Přesto zůstává situace křehká: toky přes Hormuzský průliv jsou stále výrazně omezené a jakékoli narušení nebo kolaps jednání by mohly současný trend rychle obrátit. Skutečnost, že do USA směřuje více než 100 prázdných tankerů, naznačuje spíše reorganizaci dodávek než úplnou normalizaci trhu.
Navzdory zlepšujícímu se sentimentu zůstávají trhy sevřené mezi optimismem a strukturální nejistotou. Případná dohoda by mohla postupně snížit geopolitickou rizikovou prémii, klíčové otázky — zejména ohledně jaderných závazků a dlouhodobého regionálního vlivu — však zůstávají nevyřešené. Prozatím ropa zůstává nejcitlivějším barometrem sentimentu: při pozitivních zprávách klesá, ale v případě negativního vývoje zůstává náchylná k prudkým růstům.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.