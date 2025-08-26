Ropa klesá z téměř třítýdenního maxima – obavy ze sankcí a ruských dodávek přetrvávají

Ceny ropy v úterý oslabily o více než 1 %, a to po předchozím téměř 2% růstu, který byl vyvolán obavami z narušení ruských dodávek kvůli probíhajícímu konfliktu na Ukrajině.
Brent crude se propadl o 1,08 USD na 67,72 USD za barel, zatímco WTI ztratil 1,13 USD a obchodoval se za 63,67 USD. Pondělní růst cen byl tažen především útoky Ukrajiny na ruskou energetickou infrastrukturu, které vedly k výpadkům rafinérií a nedostatkům benzínu v některých částech Ruska. Zároveň sílí spekulace, že by Spojené státy mohly přistoupit k dalším sankcím, pokud nedojde k posunu v mírových jednáních mezi Moskvou a Kyjevem.
Podle Giovanniho Staunova z UBS však za úterním poklesem cen stojí především odklon investorů od rizikových aktiv, včetně oslabujících akciových trhů. Upozorňuje také na geopolitickou nejistotu, zejména na postoj prezidenta Trumpa, který znovu pohrozil sankcemi, pokud jednání s Ruskem selžou.
Zdroje agentury Reuters navíc uvádějí, že američtí a ruští představitelé vedli na okraji mírových jednání i debaty o energetických dohodách, což do trhu vnáší další nejasnosti ohledně budoucích toků ropy.
Analytik Tamas Varga z PVM Oil Associates uvedl, že vysoká míra nejistoty kolem ukrajinského konfliktu a obchodních válek bude nadále odrazovat investory od dlouhodobějších pozic. V nejbližší době by se podle něj cena ropy Brent mohla udržovat v pásmu 65–74 USD za barel.
Další potenciální zdroj napětí přichází ze strany USA a Indie. Washington zvažuje až 50% cla na indický export kvůli pokračujícím nákupům ruské ropy. Indie přitom patří k největším odběratelům této komodity.
I přes aktuální pokles tak zůstává situace na trhu s ropou velmi křehká, s vysokou mírou volatility způsobenou nejen válkou, ale i globálními obchodními a diplomatickými vztahy.
Graf OIL.WTI (H4)
Cena americké ropy WTI se po nedávném růstu odrazila od rezistenční úrovně a aktuálně koriguje zpět k technicky důležité oblasti 63,57 USD, která odpovídá 23,6% Fibonacciho retracementu. Cena nyní testuje dvojitou konfluenci podpory, tvořenou nejen zmíněnou Fibonacciho úrovní, ale i EMA 50 (63,48 USD) a SMA 100 (63,71 USD). Udržení této zóny bude klíčové pro další potenciál růstu.
V případě, že cena udrží podporu mezi 63,4–63,7 USD, může dojít k opětovnému otestování rezistence na 64,90 USD (38,2 % Fibonacci) a následně i k postupnému cílení na vyšší hladiny kolem 65,97 USD (50 %) a 67,04 USD (61,8 %). Naopak průraz pod 63,30 USD by znamenal oslabení býčího výhledu a mohl by vyvolat další pokles směrem k hladině 61,42 USD, což je výchozí minimum celého sledovaného pohybu.
Zdroj: xStation5
