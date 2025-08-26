US Open: US100 mírně roste před výsledky Nvidie🗽Heico posiluje o 8,5 % po zveřejnění tržeb

- Nálada na Wall Street je na začátku úterní seance smíšená; US2000 roste o 0,5 %.
- Objednávky dlouhodobé spotřeby v USA, index spotřebitelské důvěry Conference Board a index Richmond Fed překonaly očekávání.
- EchoStar (SATS.US) posiluje téměř o 80 % po uzavření obchodní dohody s AT&T.
- Americká letecká a obranná společnost Heico (HEI.US) roste o 8,5 % po zveřejnění silných tržeb.
- Nvidia (NVDA.US) zveřejní výsledky po uzavření obchodování na Wall Street; akcie dnes přidávají téměř 0,5 % a blíží se historickému maximu (ATH).
Podle Conference Board: „Podíl spotřebitelů, kteří v srpnu očekávají recesi během příštích 12 měsíců, vzrostl na nejvyšší úroveň od dubnového vrcholu. Průměrná inflační očekávání spotřebitelů na 12 měsíců po třech měsících poklesu opět vzrostla a dosáhla v srpnu 6,2 % — oproti 5,7 % v červenci, ale stále pod dubnovým maximem 7 %.“
US100 (H1 interval)
Zdroj: xStation5
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Firemní zprávy
- AT&T vzrostla o 0,6 % poté, co oznámila plán odkoupit spektrální licence od EchoStar za 23 miliard USD. Dohoda dává AT&T exkluzivní práva na části rádiového spektra v klíčových regionech, čímž podpoří její dlouhodobé úsilí zůstat lídrem v oblasti 5G a optického připojení. Akcie EchoStar na tuto zprávu vyskočily o 60 %.
- Interactive Brokers přidaly 4,2 % poté, co S&P Dow Jones Indices oznámily, že online broker bude ve čtvrtek zařazen do indexu S&P 500, kde nahradí Walgreens Boots Alliance. Společnost Walgreens bude převzata private equity firmou Sycamore Partners.
- Talen Energy posílila o 4,3 % poté, co byla určena jako náhrada za Interactive Brokers v indexu S&P MidCap 400, rovněž s platností od čtvrtka.
- Advanced Micro Devices (AMD) vzrostla v premarketu o 2,1 % na 166,81 USD poté, co analytici z Truist zvýšili doporučení z „Hold“ na „Buy“ a cílovou cenu zvedli na 213 USD (z předchozích 173 USD). Analytici očekávají, že AMD získá podíl na trhu datových GPU na úkor Nvidie.
- Eli Lilly si připsala 2,4 % poté, co oznámila, že její experimentální pilulka na hubnutí orforglipron pomohla pacientům s nadváhou a obezitou trpícím diabetem 2. typu snížit tělesnou hmotnost až o 10,5 % v pozdní fázi klinické studie.
- Palantir Technologies v premarketu oslabila o 0,6 % po pondělním poklesu o 1 %. Podle dokumentace SEC generální ředitel Alex Karp minulý týden prodal více než 400 000 akcií. Společnost prodává software pro datovou analytiku poháněný umělou inteligencí.
- Nvidia v premarketu přidala 0,4 % a navázala na úterní růst o 1 %. Od začátku roku si připsala 34 % a v pondělí byla nejvýkonnější akcií indexu Dow. Investoři čekají na výsledky hospodaření za 2. čtvrtletí, které budou zveřejněny ve středu.
- Serina Therapeutics vyskočila o 31 % poté, co FDA podpořil klinické testování jejího experimentálního léku na Parkinsonovu chorobu SER-252. Společnost plánuje pokračovat ve vývoji pod programem žádosti o nový lék (NDA).
- Semtech, výrobce polovodičů, posílil po oznámení upraveného zisku za 2. čtvrtletí ve výši 41 centů na akcii, což překonalo odhady. Tržby dosáhly 258 milionů USD, meziročně vzrostly o 20 % a překonaly očekávání trhu.
Akcie Heico rostou po zveřejnění výsledků
Heico vyskočila o 8 % poté, co oznámila zisk za 3. čtvrtletí ve výši 1,26 USD na akcii, čímž překonala odhady analytiků ve výši 1,13 USD. Tržby činily 1,15 miliardy USD, rovněž nad očekáváním 1,12 miliardy USD. Akcie amerického dodavatele pro obranný a letecký sektor dnes posilují téměř o 8 %.
- Tržby: 1,15 miliardy USD, meziroční nárůst o 15,7 % (rekordní prodeje).
- Zisk na akcii (EPS): 1,26 USD, meziročně +30 % (vs. 0,97 USD před rokem).
- Flight Support Group (FSG):
- Tržby: 802,7 milionu USD, meziročně +17,8 %.
- Provozní zisk: 198,3 milionu USD.
- Electronic Technologies Group (ETG):
- Tržby: 355,9 milionu USD, meziročně +10,5 %.
- Provozní zisk: 81 milionů USD.
- Korporátní a mezičlánkové položky:
- Tržby: –10,9 milionu USD, meziroční pokles o 5 %.
- Provozní ztráta: –14,3 milionu USD, zlepšení oproti očekáváním analytiků.
- Silná organická poptávka v segmentech FSG i ETG; přispěl také efekt nedávných akvizic.
- Heico v červenci získala společnost Gables Engineering a rozšířila tak působení v oblasti pokročilých avionických řídicích systémů.
Společnost ve 3. čtvrtletí 2025 dosáhla rekordních tržeb i zisků; oba hlavní segmenty – FSG i ETG – vykázaly solidní dvouciferný růst.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.