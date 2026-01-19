Ropa oslabuje – ústup nepokojů v Íránu snižuje geopolitické napětí

-
Cena ropy klesla o 1 % kvůli uklidnění situace v Íránu a nižší pravděpodobnosti amerického zásahu.
Brent se obchoduje za 63,48 USD, WTI (únor) za 58,84 USD.
Trh sleduje i vývoj ve Venezuele, Rusku a Kazachstánu.
Krátkodobě zůstává ropa pod tlakem kvůli snížení geopolitického napětí, ale nejistota přetrvává.
Cena ropy na začátku týdne klesla přibližně o 1 %, když se situace v Íránu začala stabilizovat a odezněly obavy z možného amerického zásahu, který by mohl narušit dodávky z jednoho z klíčových producentů Blízkého východu.
Severomořská ropa Brent se obchodovala za 63,48 USD za barel, což je pokles o 0,65 USD. Americká WTI (únorový kontrakt) klesla o stejnou hodnotu na 58,84 USD. Aktivnější březnový kontrakt se pohyboval na 58,77 USD.
Nepokoje v Íránu, které podle dostupných zpráv vedly k úmrtí několika tisíc demonstrantů, byly během víkendu tvrdě potlačeny. To snížilo pravděpodobnost americké intervence, na kterou předtím na sociálních sítích nepřímo odkazoval i prezident USA Donald Trump. Ten později uvedl, že Írán zrušil údajně plánované hromadné popravy – ačkoliv režim takové plány veřejně neoznámil.
Ústup těchto hrozeb z tržního horizontu snížil geopolitický rizikový prémium, které v předchozích dnech podporovalo růst cen ropy.
Trh nicméně zůstává citlivý. Jak uvedl analytik John Evans z PVM Oil Associates, obchodníci sledují nejen situaci na Blízkém východě, ale také možné poškození ruské infrastruktury v zimních měsících a napětí okolo vývoje v Venezuele, kde Spojené státy deklarovaly zájem ovlivnit správu ropného průmyslu po pádu režimu Nicoláse Madura.
K nervozitě přispěla i zpráva od Tengizchevroil, že došlo k preventivnímu pozastavení těžby v Kazachstánu kvůli problémům s rozvodem elektrické energie na ropných polích Tengiz a Korolev.
Navzdory těmto faktorům aktuálně převládá na trhu tlumenější reakce, zejména vzhledem ke státnímu svátku v USA (Den Martina Luthera Kinga), kdy jsou americké trhy uzavřeny.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americké ropy WTI se aktuálně obchoduje kolem úrovně 58,58 USD, přičemž po nedávném růstu došlo k obratu trendu a návratu k nižším hodnotám. Na vrcholu růstového pohybu dosáhla cena maxima 62,35 USD, odkud následně klesla až k současné úrovni poblíž 61,8 % Fibonacciho retracementu (58,30 USD), což je klíčová technická podpora. SMA 100 (60,09 USD) i EMA 50 (59,47 USD) byly v posledních hodinách proraženy směrem dolů, což značí slábnoucí trend a přechod do korekční fáze. Tento signál je podpořen i indikátory:
CCI (Commodity Channel Index) klesl hluboko do záporných hodnot (-169,5), což ukazuje na silný prodejní tlak a krátkodobě přeprodaný trh.
Momentum se drží na hodnotě 97,91, tedy mírně pod neutrální linií, což značí absenci růstového momenta.
Z pohledu Fibonacciho úrovní je nyní klíčová podpora na hladině 58,30 USD (61,8 % retracement). Pokud bude tato úroveň proražena, může cena dále oslabit směrem k 57,21 USD (78,6 %) nebo až k 55,81 USD (100 %). Naopak rezistence se aktuálně nachází v oblasti 59,08–59,85 USD, kde se sbíhají předchozí retracementové úrovně a zároveň i klouzavé průměry.
Objemové svíčky ukazují na rostoucí aktivitu během poklesu, což potvrzuje zájem prodejců a zvyšuje pravděpodobnost pokračování sestupného pohybu, pokud se neobjeví nové podpůrné fundamenty.
Zdroj: xStation5
