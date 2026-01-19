Zlato: eskalace napětí mezi USA a Evropou žene ceny na nová maxima 💰

Geopolitické riziko se rozhodně vrátilo do popředí poté, co prezident Donald Trump pohrozil eskalací cel vůči evropským spojencům ve snaze vynutit si ústupky ohledně Grónska. Vyhlídka na rozšíření obchodního konfliktu spolu s otevřeným napětím uvnitř NATO výrazně zvýšila politickou nejistotu. Investoři reagovali omezováním expozice vůči rizikovým aktivům, což poslalo futures na americké akcie a dolar níže, zatímco euro a drahé kovy posílily.
Zlato prorazilo na nová historická maxima, čímž potvrdilo svou roli bezpečného přístavu v turbulentních časech. Evropa a Spojené království okamžitě oznámily odvetná opatření, přičemž zároveň signalizovaly ochotu k jednání předtím, než cla oficiálně vstoupí v platnost. Evropská unie se připravuje na obnovení balíčku odvetných cel ve výši 93 miliard EUR na americké zboží, který byl loni pozastaven. Tento balíček se může automaticky vrátit do platnosti 6. února, pokud jednání selžou.
Zlato těží z přílivu kapitálu, který hledá ochranu před politickými otřesy, obchodními riziky a rostoucí pravděpodobností fragmentace současného mezinárodního uspořádání.
Začátek roku – zejména leden – bývá pro zlato historicky sezonně příznivým obdobím. Současný cenový růst je navíc podpořen zvýšeným geopolitickým napětím.
Zlato nadále proráží jednu úroveň za druhou a blíží se k hranici 4 700 USD za unci.
