Prudké ochlazení v USA vyvolalo cenový skok zemního plynu

Cena zemního plynu vyskočila až o 14 % kvůli mrazivému počasí očekávanému od 26. ledna.
Meteorologická mapa NOAA ukazuje na výrazně podprůměrné teploty ve východní polovině USA.
Spotřeba plynu dosáhla téměř 119 bcf/d, což je 9% nárůst oproti loňsku.
Trh reaguje na předpovědi zvýšené poptávky a potenciální tlak na americkou energetickou infrastrukturu.
Cena amerického zemního plynu dnes prudce vzrostla poté, co meteorologická předpověď ukázala na výrazně chladné počasí pro přelom ledna a února. Předpokládaný příliv arktického vzduchu směrem na východ Spojených států vyvolává obavy z vysoké spotřeby plynu, který se v zimních měsících využívá pro vytápění domácností i výrobu elektřiny.
Futures kontrakt na plyn s únorovým dodáním posílil až o 14 % na 3,550 USD za mmbtu během asijského obchodování.
Meteorologický úřad NOAA vydal výhled teplot na období 26. ledna až 1. února 2026, který ukazuje výrazně podnormální teploty zejména na východním a středozápadním pobřeží USA. Podle mapy pravděpodobnosti teplot jsou nejchladnější podmínky očekávány ve státech jako New York, Pensylvánie, Ohio, Illinois, Tennessee nebo Kentucky, kde je pravděpodobnost podprůměrných teplot vyšší než 70 %. Naproti tomu západní část země, včetně Kalifornie a Arizony, zažije teploty výrazně nad normálem.
Na vývoj reagovaly i energetické přenosové společnosti PJM Interconnection a MISO, které v pátek varovaly dodavatele i výrobce elektřiny před očekávaným nárůstem poptávky od pondělí. Tyto výstrahy potvrzují očekávání vyššího zatížení energetické infrastruktury.
Podle denních dat agentury BloombergNEF byla v neděli:
-
Celková spotřeba zemního plynu v kontinentální části USA na úrovni 118,9 miliard kubických stop denně, což představuje meziroční nárůst o 9 %.
-
Produkce suchého plynu činila 112,4 bcf/d (+7 % y/y),
-
Vývoz do Mexika byl stabilní na 6,1 bcf/d,
-
Toky do LNG terminálů lehce poklesly na 19,6 bcf/d (−0,8 % w/w).
Kombinace chladného počasí, zvýšené poptávky a zatím relativně stabilní produkce způsobila prudké navýšení ceny, která se může dále zvyšovat, pokud se teploty budou držet pod průměrem déle, než se aktuálně očekává. Zásoby plynu v USA nejsou na kriticky nízké úrovni, nicméně rychlý růst spotřeby může ovlivnit výhled cen pro zbytek zimní sezóny.
Graf NATGAS (H1)
Cena zemního plynu se aktuálně obchoduje na hodnotě 3,429 USD a po víkendovém otevření vytvořila prudký růstový pohyb, který ji vynesl až k maximu 3,553 USD. Po dosažení této úrovně došlo ke krátkodobé konsolidaci, ale celkové technické nastavení zůstává býčí. Důležitým signálem je průraz nad klouzavé průměry – cena se nyní drží nad EMA 50 (3,258 USD) i nad SMA 100 (3,252 USD). Tato situace indikuje změnu trendu z klesajícího na rostoucí a bývá považována za potvrzení nákupního momenta. CCI (Commodity Channel Index) se pohybuje na hodnotě 54,2, což je v kladném pásmu a značí střední nákupní tlak bez známek překoupení. Rovněž Momentum dosahuje hodnoty 108,034, což potvrzuje pozitivní sílu pohybu. Tyto hodnoty dohromady podporují pokračující býčí vývoj. Z objemového hlediska byl zaznamenán nárůst objemů při průrazu nad oblast 3,30 USD, což svědčí o aktivní účasti kupců během cenového skoku. Z technického pohledu je nyní klíčové, zda cena udrží podporu v pásmu 3,38–3,42 USD. Pokud ano, může pokračovat v růstu směrem zpět k rezistenci kolem 3,55 USD nebo výše. Naopak pokles pod EMA 50 by mohl signalizovat návrat k úrovním kolem 3,30 USD.
Zdroj: xStation5
