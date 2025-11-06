Ropa pokračuje v poklesu kvůli rostoucí produkci OPEC 📉 Saúdská Arábie snižuje ceny

Ceny ropných futures (OIL) dnes klesají, což odráží kombinaci klíčových vývojů na trhu; ceny ropy Brent od začátku roku klesly o více než 15 %. Za prvé, zdroje naznačují omezené riziko přímého útoku USA na Venezuelu, i když nevylučují takovou akci v budoucnosti. Za druhé, Saúdská Arábie snížila ceny ropy vyvážené do Asie, zatímco OPEC mírně zvýšil produkci, což vyvolalo obavy z možného rekordního přebytku nabídky v roce 2026. Prezident Donald Trump dříve uvedl, že jeho cílem je snížit ceny benzínu v USA na 2 dolary za galon.
USA vyloučily pozemní útoky ve Venezuele – prozatím
Úředníci z Trumpovy administrativy ve středu informovali Kongres, že Spojené státy v současné době neplánují pozemní útoky ve Venezuele a nemají právní opodstatnění pro takové operace, podle zdrojů obeznámených s briefingem.
Setkání se zúčastnili ministr zahraničí Marco Rubio, ministr obrany Pete Hegseth a zástupce Úřadu právního poradce Bílého domu (OLC).
- Právní stanovisko ministerstva spravedlnosti, které povoluje útoky na lodě podezřelé z pašování drog na moři, se nevztahuje na útoky na pozemní cíle ve Venezuele nebo jiných zemích v regionu.
- Administrativa však plánuje požádat o nové právní stanovisko, které by mohlo povolit omezené vojenské akce bez souhlasu Kongresu, i když konečné rozhodnutí ještě nebylo učiněno.
- Od září provedla americká armáda 16 útoků na lodě podezřelé z pašování drog v Karibiku a východním Pacifiku, které si vyžádaly nejméně 67 obětí.
- Tyto operace vycházejí z informací zpravodajských služeb, které spojují tyto lodě s 24 latinskoamerickými kartely a zločineckými organizacemi.
- Senátor Mark Warner uznal sílu zpravodajských schopností USA, ale zpochybnil použití smrtící síly namísto zákazových postupů, které obvykle používá pobřežní stráž.
- Jiní zákonodárci, včetně Gregoryho Meekse, vyjádřili obavy ohledně legality těchto operací a nedostatku předložených důkazů přímo spojujících cíle s obchodem s drogami.
- Úředníci administrativy trvají na tom, že každý útok je výsledkem důkladného, vícestupňového zpravodajského procesu, a zdůrazňují, že současná přítomnost americké armády v Karibiku, včetně úderné skupiny letadlové lodi USS Ford, podporuje operace proti drogám a průzkumné operace, nikoli přípravy na přímé útoky na venezuelské území.
Senát USA má dnes hlasovat o rezoluci o válečných pravomocích, jejímž cílem je zablokovat neoprávněné vojenské akce ve Venezuele. Návrh, který předložil senátor Tim Kaine (D-Virginia) a podpořilo 15 zákonodárců z obou stran, požaduje ukončení použití amerických ozbrojených sil proti Venezuele, pokud Kongres formálně neschválí vojenskou akci nebo nevyhlásí válku.
Saúdská Arábie snižuje ceny ropy pro Asii na 11měsíční minimum
- Saudi Aramco snížila prosincovou cenu své vlajkové lodi Arab Light crude pro asijské odběratele o 1,20 USD za barel, čímž ji stanovila na 1 USD nad regionální referenční cenou – což je nejnižší úroveň za 11 měsíců.
- Snížení následuje po rozhodnutí OPEC+ pozastavit plánované zvýšení produkce v prvním čtvrtletí roku 2026, což odráží opatrnost uprostřed známek nadměrné nabídky.
- Saúdská Arábie a další klíčoví producenti dočasně pozastavili další zvyšování produkce po mírném nárůstu v prosinci, přičemž jako důvod uvedli slabší sezónní poptávku a dopad sankcí USA na ruský vývoz ropy.
Aramco také snížila ceny za střední a těžké druhy ropy o 1,40 USD za barel a za super lehké a extra lehké druhy ropy o 1,20 USD pro asijské zákazníky. Ceny pro severní americké odběratele byly sníženy o 0,50 USD za barel, zatímco ceny pro Evropu a Středomoří zůstaly beze změny.
Produkce OPEC v říjnu mírně vzrostla
Podle průzkumu agentury Bloomberg zvýšila OPEC v říjnu produkci ropy o 50 000 barelů denně a dosáhla 29,07 milionu barelů denně. Rostoucí produkce Saúdské Arábie, Iráku, Spojených arabských emirátů a Kuvajtu byla částečně kompenzována poklesem v Libyi a Venezuele, které společně snížily produkci o přibližně 120 000 barelů denně.
- Tento měsíc znamenal první fázi postupného obnovení dodávek v rámci dohody OPEC+, protože Saúdská Arábie a její klíčoví spojenci pokračují v obnovování 1,65 milionu barelů denně produkce, která byla od roku 2023 pozastavena.
- Na začátku tohoto roku Rijád překvapil trhy obnovením produkce o 2,2 milionu barelů denně ve snaze získat zpět podíl na trhu, což přispělo k 14% poklesu cen ropy Brent v tomto roce.
- Mezinárodní energetická agentura (IEA) nyní varuje před potenciálním rekordním přebytkem v roce 2026. Členové OPEC+ se minulý týden dohodli, že po prosincovém zvýšení pozastaví další zvyšování v 1. čtvrtletí 2026 v reakci na oslabení tržních podmínek. Saúdská Arábie sama zvýšila produkci v říjnu o 40 000 barelů denně a dosáhla průměru 10,02 milionu barelů denně.
Další zasedání členů OPEC+ zapojených do úprav produkce je naplánováno na 30. listopadu, spolu s plným zasedáním 22 zemí OPEC+, na kterém bude nastíněna strategie pro rok 2026. Dnes futures na ropu klesly téměř o 1 % a obchodují se kolem 63 USD za barel.
Produkce ropy v USA začala mírně klesat, což je však vyrovnáno rostoucí produkcí OPEC a dostatečnými globálními zásobami. Zdroj: xStation5
Zdroj: HFI Research
