Ropa posiluje díky poklesu zásob v USA a přetrvávajícím výpadkům exportu

Ceny ropy ve středu mírně vzrostly, podpořeny poklesem zásob surové ropy v USA a narušením exportů z klíčových regionů jako Kurdistán, Venezuela a Rusko. Brent přidal 0,6 % na 68,03 USD za barel, zatímco WTI vzrostl o 0,6 % na 63,79 USD.
Podle údajů American Petroleum Institute (API) došlo minulý týden ke snížení zásob ropy i benzínu, zatímco destiláty mírně vzrostly. Oficiální vládní data se teprve očekávají, ale předběžné odhady agentury Reuters naznačují možný růst zásob, což by mohlo vyvolat volatilitu.
Trh se sice stále připravuje na nadbytek nabídky a slabší poptávku ve čtvrtém čtvrtletí roku, jak varovala Mezinárodní energetická agentura (IEA), avšak krátkodobé rizikové faktory znovu přitahují pozornost investorů.
Hlavní býčí impulsy pro trh:
-
Zastavený restart vývozu ropy z iráckého Kurdistánu, kde dvě těžařské firmy požadují záruky na splacení pohledávek. Toky ropy jsou zastaveny od března 2023 a mělo jít až o 230 000 barelů denně.
-
Snížený export ropy z Venezuely, kde má společnost Chevron problémy s povolením od USA.
-
Ruské výpadky rafinérií v důsledku ukrajinských dronových útoků, které vedou k nedostatku určitých palivových typů.
Kromě toho administrativa prezidenta Trumpa vyzvala EU k rychlejšímu omezení dovozu ruské ropy a plynu a Trump se v úterý překvapivě vyjádřil, že Ukrajina je schopna získat zpět celé své území, což může signalizovat tvrdší postoj vůči Moskvě.
Další geopolitický faktor přichází z Íránu, kde ministr ropného průmyslu Mohsen Paknejad uvedl, že vývoz ropy do Číny bude pokračovat i v případě opětovného zavedení sankcí OSN. Čína totiž v roce 2024 absorbovala téměř 80 % veškerého íránského exportu ropy, a to i navzdory předchozím americkým sankcím.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI pokračuje v růstu a aktuálně se obchoduje na úrovni 64,04 USD, těsně pod úrovní 78,6 % Fibonacciho retracementu (64,08 USD). Trh tak téměř kompletně vymazal předchozí pokles od vrcholu 64,76 USD, což značí silný návrat kupců do trhu. Technická situace je výrazně býčí. Cena prorazila nad klouzavé průměry EMA 50 (63,14 USD) a SMA 100 (62,94 USD), které nyní fungují jako krátkodobá podpora. Oba průměry navíc začínají měnit směr směrem vzhůru, což signalizuje otočení trendu. CCI dosahuje hodnoty 240, což značí extrémní překoupenost, stejně jako %R na -15, který se nachází velmi blízko překoupené zóny. To může v krátkém horizontu vést k krátkodobému zpomalení nebo mírné korekci, avšak v rámci silného růstového impulsu. Objemy obchodů rovněž rostou, což potvrzuje důvěru v aktuální průraz.
Pokud by cena prorazila nad rezistenci 64,08 USD, otevřel by se prostor pro otestování předchozího vrcholu na 64,76 USD. Naopak první silnější podpora se nachází kolem 63,18 USD (50 % Fibonacci), kde se zároveň nachází shluk klouzavých průměrů.
Zdroj: xStation5
