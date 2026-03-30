Další strategická obchodní trasa v ohrožení 🌍 Světový obchod čelí další hrozbě ⚠️

- Húsíové mohou znovu narušit dopravu v Rudém moři, což by zhoršilo napětí na ropném trhu.
- Průliv Bab al-Mandab je klíčový pro obchod i export ropy ze Saúdské Arábie.
- Útoky už dříve snížily lodní provoz z 75 na 33 lodí denně a výrazně zvýšily náklady.
- Eskalace by mohla dále omezit dodávky a posílit růst cen ropy.
Ropný trh zatím drží nad vodou skutečnost, že Saúdská Arábie dokáže část exportu posílat alternativní trasou přes Rudé moře. Právě tato cesta se ale může stát dalším slabým místem. Pokud by jemenské hnutí Húsíů obnovilo rozsáhlejší útoky na lodní dopravu v oblasti průlivu Bab al-Mandab, tlak na globální obchod i ceny ropy by se mohl dál výrazně zvýšit.
Zdroj: ČT24
Húsíové, podporovaní Íránem, už v minulosti ochromili provoz v Rudém moři útoky na obchodní i vojenské lodě. Od konce roku 2023 tím způsobili jednu z největších obchodních poruch od pandemie. Nyní se obavy vracejí kvůli válce s Íránem a hrozbě otevření další fronty. Skupina už znovu odpálila rakety směrem na Izrael a naznačila, že v operacích může pokračovat.
Riziko je o to větší, že Húsíové navzdory dlouhodobým náletům zůstávají vojensky aktivní. Podle textu sice přišli o část výzbroje i velitelů, ale dokázali se přeskupit a alespoň částečně znovu vyzbrojit. Pomáhá jim nejen podpora z Íránu, ale i pašerácké sítě, obchodní vazby a vlastní výroba zbraní. Nadále navíc kontrolují významnou část jemenského pobřeží Rudého moře včetně důležitých přístavů.
Dopad jejich útoků na světový obchod už byl v posledních letech výrazný. Mnoho rejdařů se kvůli hrozbě útoků vyhýbalo Rudému moři a volilo delší trasu kolem mysu Dobré naděje. Takové cesty mohou být až o 25 % delší, což zvyšuje náklady i dobu přepravy. Současně vzrostly také pojistné náklady. Zatímco v roce 2023 proplouvalo oblastí denně v průměru asi 75 lodí, v roce 2025 to bylo už jen kolem 33.
Bab al-Mandab přitom patří mezi klíčové body světového obchodu. Před eskalací útoků jím procházelo asi 9 % světového námořního obchodu, zhruba 20 % kontejnerové dopravy a zboží v hodnotě přes 2 biliony USD ročně. Pro ropu a plyn je tato cesta zásadní zejména mezi Blízkým východem, Evropou a Asií.
Pro Saúdskou Arábii je udržení této trasy otevřené mimořádně důležité. Království díky ropovodu přes poušť dopravuje část produkce do přístavu Yanbu na pobřeží Rudého moře, odkud se ropa nakládá na tankery. Právě tato cesta dnes představuje důležitou záchranu trhu, protože pomáhá kompenzovat omezení v oblasti Hormuzského průlivu. Podle textu už dodávky přes Yanbu dosahují asi 70 % předválečného objemu saúdského ropného exportu.
Další eskalace ale není jistá. Húsíové sice zůstávají hrozbou, zároveň však musí zvažovat vlastní politické i vojenské náklady. Otevřenější útok na saúdské zájmy by mohl ohrozit jejich křehké příměří se Saúdskou Arábií z roku 2022. Proto se zatím zdá pravděpodobnější, že se budou snažit ukázat aktivitu, ale zároveň se vyhnout plnému zatažení do širší regionální války. Přesto platí, že v případě další eskalace by právě Rudé moře mohlo být dalším bodem, odkud přijde nový tlak na ceny ropy i světovou logistiku.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Co je to obchodování CFD?
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500
-
-
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
-
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
