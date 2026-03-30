Dohoda, nebo úder? ⚠️ Trump znova hrozí zásahem proti íránské energetice 💥

- Trump znova pohrozil zničením íránské energetické infrastruktury, pokud nebude uzavřena dohoda.
- Klíčovým bodem sporu zůstává Hormuzský průliv a jeho otevření pro lodní dopravu.
- USA mluví o pokroku v jednáních, zároveň ale posilují svou vojenskou přítomnost v regionu.
- Případná další eskalace by mohla dál zvýšit napětí na energetických trzích.
- Trump znova pohrozil zničením íránské energetické infrastruktury, pokud nebude uzavřena dohoda.
- Klíčovým bodem sporu zůstává Hormuzský průliv a jeho otevření pro lodní dopravu.
- USA mluví o pokroku v jednáních, zároveň ale posilují svou vojenskou přítomnost v regionu.
- Případná další eskalace by mohla dál zvýšit napětí na energetických trzích.
Americký prezident Donald Trump znova pohrozil, že pokud nebude brzy uzavřena dohoda o ukončení války s Íránem a Hormuzský průliv nebude znovu otevřen pro lodní dopravu, Spojené státy mohou zaútočit na klíčovou íránskou energetickou infrastrukturu. Ve svém vyjádření zmínil zejména elektrárny, ropná pole a exportní terminál na ostrově Kharg.
Trump současně uvedl, že jednání přinesla výrazný pokrok a dohoda je podle něj pravděpodobná. Jeho rétorika ale ukazuje, že Washington dál zvyšuje tlak na Teherán ve chvíli, kdy omezení dopravy v Hormuzském průlivu dál napíná globální energetické trhy a podporuje růst cen ropy.
Podle dostupných informací měl Írán přijmout většinu amerického návrhu podmínek příměří, zároveň však předložil i vlastní požadavky. Mezi nimi je i snaha udržet kontrolu nad Hormuzským průlivem, což zůstává jedním z hlavních sporných bodů. Trump navíc naznačil i možnost převzetí kontroly nad íránským ropným exportem, což by ale znamenalo výrazně rizikovější vojenský scénář.
Sám prezident připustil, že případná operace na ostrově Kharg by si vyžádala delší americkou přítomnost. To naznačuje, že případné rozšíření konfliktu by nebylo jen krátkodobou akcí, ale mohlo by znamenat hlubší vojenské zapojení USA v regionu.
Naděje na příměří zatím zůstává nejistá. O víkendu spolu jednali zástupci Pákistánu, Saúdské Arábie a Turecka, ale zatím není jasné, zda rozhovory přinesly konkrétní posun. Přestože Trump veřejně mluví optimisticky, Spojené státy v posledních dnech zároveň přesunuly na Blízký východ další tisíce vojáků, včetně obojživelných jednotek a členů 82. výsadkové divize.
Trh tak sleduje dvojí signál. Na jedné straně sílí naděje na diplomatické řešení, na druhé straně roste riziko, že bez rychlé dohody může přijít další eskalace s přímým dopadem na ropu i širší geopolitickou stabilitu.
Graf OIL.WTI (M15)
Navzdory ostré rétorice zůstala reakce na ropném trhu zatím spíše utlumená a cena ropy se výrazněji nepohnula.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.