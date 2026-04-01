Ropa prudce oslabuje🛢️

- Ropa dnes oslabila o více než 3 %, Brent spadl na 100,64 USD.
- Trh sice vnímá šanci na konec konfliktu, ale stále se obává narušení dodávek.
- Největším rizikem zůstává Hormuzský průliv a pomalé obnovení tankerové dopravy.
- Produkce ropy oslabuje i mimo region, tlak ukázal OPEC i pokles těžby v USA.
Ceny ropy dnes výrazně oslabily a smazaly předchozí růst. Severomořský Brent ztratil přes 3 % a dostal se na 100,64 USD za barel, zatímco americká WTI klesla na 98,04 USD. Trh tak reagoval na pokračující nejistotu kolem konfliktu na Blízkém východě, i když se zároveň objevují signály, že by se válka mezi USA, Izraelem a Íránem mohla v dohledné době uklidnit.
Podle analytiků investoři vybírali zisky po předchozím růstu, protože situace zůstává nepřehledná. Americký prezident Donald Trump naznačil, že vojenská operace by mohla skončit během dvou až tří týdnů, a v médiích se zároveň objevily nepotvrzené zprávy, že Írán je připraven konflikt ukončit. Přesto trh zůstává nervózní, protože i případné zmírnění napětí nemusí okamžitě obnovit dodávky.
Klíčovým faktorem je především Hormuzský průliv, přes který proudí zhruba 20 % světového obchodu s ropou a zkapalněným plynem. I kdyby došlo k deeskalaci, návrat tankerové dopravy do běžného režimu bude podle analytiků pomalý. Důvodem jsou nejen bezpečnostní rizika, ale také vyšší pojištění, dražší doprava a možné škody na energetické infrastruktuře.
Napětí už se propsalo i do produkce. Podle průzkumu Reuters klesla těžba zemí OPEC v březnu meziměsíčně o 7,3 milionu barelů denně, což ukazuje dopad omezeného exportu. Další negativní zprávou byl i pokles americké produkce ropy, která se v lednu snížila nejvíce za poslední dva roky kvůli silné zimní bouři.
Pro ropný trh tak nadále platí, že i přes možné diplomatické posuny zůstávají rizika pro dodávky výrazná. Jakékoli další útoky na námořní trasy nebo energetická zařízení mohou ceny znovu rychle rozhýbat.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy po předchozí konsolidaci pod úrovní 102,15 USD prudce oslabila a propadla se až k oblasti 96,80 USD, která odpovídá 50% Fibonacciho retracementu. Tím zároveň došlo k průrazu pod EMA 50 na hodnotě 101,40 USD a trh se dostal také pod SMA 100 na úroveň 99,03 USD, což potvrzuje převahu prodejců a zřetelně medvědí nastavení v krátkém horizontu.
Negativní obraz podporují i technické indikátory. CCI se propadl na přibližně -301, což značí velmi silný výprodejní tlak a výrazně přeprodaný trh. Také Momentum kleslo k hodnotě okolo 92,97, což potvrzuje slábnoucí dynamiku a prudké ochlazení předchozího růstového impulsu. Poslední svíčky navíc ukazují zvýšenou aktivitu při výprodeji, takže nejde jen o běžnou korekci, ale o razantní změnu krátkodobého trendu.
Z technického pohledu bude nyní klíčové, zda se cena udrží nad pásmem 96,80–96,00 USD. Pokud by tato zóna nevydržela, trh může pokračovat v poklesu směrem k další Fibonacciho úrovni na 94,40 USD. Naopak pro zmírnění negativního výhledu by bylo potřeba návrat alespoň nad 99,19 USD a následně i nad 101,40 USD, kde se nachází důležitá dynamická rezistence v podobě EMA 50.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.