Ropa roste díky slabšímu dolaru a obavám z ruských výpadků dodávek

Ceny ropy v pondělí vzrostly přibližně o 1 %, když trh reagoval na obavy z výpadků dodávek z Ruska v důsledku intenzivních vzdušných útoků mezi Ruskem a Ukrajinou, a zároveň na oslabení amerického dolaru, které zvyšuje atraktivitu komodit pro zahraniční kupce.
Brent crude posílil o 62 centů na 68,10 USD za barel a WTI vzrostl o 65 centů na 64,66 USD. Obchodování bylo klidnější kvůli státnímu svátku v USA. Oba hlavní ropné benchmarky však v srpnu zaznamenaly první měsíční pokles po čtyřech měsících, a to o více než 6 %, v důsledku nárůstu produkce skupiny OPEC+.
„Zatímco trh se obává přebytku nabídky ve 4. čtvrtletí, geopolitická rizika ho drží v určité rovnováze,“ uvedl Ole Hansen, šéf komoditní strategie ve společnosti Saxo Bank. Investoři zároveň sledují summit v Pekingu, kde se setkávají lídři Číny, Ruska a Indie, a očekávají klíčové zasedání OPEC+ naplánované na 7. září.
Dodávky ruské ropy jsou pod tlakem. Podle dat z monitoringu tankerů klesl vývoz z ruských přístavů na čtyřtýdenní minimum 2,72 milionu barelů denně, uvedli analytici ANZ. Ukrajina pohrozila dalšími údery na ruskou energetickou infrastrukturu, čímž eskaluje napětí a zvyšuje riziko dalších výpadků exportu.
Navzdory aktuálnímu růstu analytici zůstávají opatrní. Průzkum agentury Reuters ukazuje, že ropa letos pravděpodobně nezaznamená výrazné zisky, protože vyšší produkce předních těžařů vytváří riziko přebytku. Banka HSBC odhaduje, že ve čtvrtém čtvrtletí 2025 by mohl vzniknout přebytek až 1,6 milionu barelů denně, což by vedlo ke zvýšení zásob.
Dalším faktorem ovlivňujícím trh je očekávaný report z amerického trhu práce, který může ovlivnit výhled na sazby a tím i chuť investorů riskovat. Slabší dolar, který se v pondělí pohyboval poblíž pětitýdenního minima, zlevňuje ropu pro držitele jiných měn a podporuje růst cen.
Graf OIL.WTI (H4)
Cena OIL.WTI se obchoduje kolem úrovně 64,56 USD, čímž testuje klíčovou Fibonacciho hladinu 38,2 % (64,92 USD). Po předchozím sestupném trendu došlo k průrazu klesající trendové linie a cena se nyní konsoliduje v úzkém rozpětí nad klouzavými průměry EMA 50 (63,77 USD) a SMA 100 (63,31 USD), což signalizuje potenciální obrat trendu. Momentum dosahuje hodnoty 102,2, což podporuje růstový výhled. CCI vystoupalo na 153,5, tedy do zóny překoupenosti, což může signalizovat možnou krátkodobou korekci, ale v rámci silného nákupního tlaku.
Pokud cena prorazí nad hladinu 64,92 USD, otevře se prostor pro další růst směrem k 65,99 USD (50% Fibonacci) a následně 67,07 USD (61,8 %). Naopak nejbližší podpora se nachází kolem 63,59 USD (23,6 % retracement), kde dochází ke sbíhání klouzavých průměrů – její udržení bude klíčové pro pokračování pozitivního vývoje.
Zdroj: xStation5
