Ropa roste navzdory přetlaku – trh sleduje OPEC+, zásoby i obchodní napětí

Ceny ropy dnes vzrostly poté, co v pondělí zaznamenaly pokles na nejnižší úroveň od května. Trh je nyní v sevření obav z přebytku nabídky a zároveň vyčkává na vývoj v obchodních jednáních mezi USA a Čínou, dvěma největšími světovými spotřebiteli ropy.
Brent posílil o 0,84 % na 61,52 USD za barel, zatímco WTI s listopadovým dodáním přidalo 0,9 % na 58,05 USD. Aktivnější prosincový kontrakt WTI vzrostl na 57,54 USD.
Za nedávným oslabením stojí zejména:
-
Zrychlující produkce v rámci OPEC+, který pokračuje v postupném zvyšování objemu dodávek.
-
Obavy z globálního přebytku – Mezinárodní energetická agentura (IEA) minulý týden předpověděla přebytek téměř 4 miliony barelů denně v roce 2026.
-
Zpomalení ekonomiky kvůli obchodnímu napětí mezi USA a Čínou, které snižuje očekávanou poptávku.
Na trhu se také objevuje contango – situace, kdy jsou budoucí ceny vyšší než aktuální, což naznačuje přebytek ropy na trhu v krátkém horizontu. Zásilky fyzické ropy se podle společnosti Rystad obtížně prodávají a africké odrůdy ropy se obchodují se slevami.
Někteří analytici ale varují před přehnaným pesimismem. Futures křivka zatím neukazuje výrazné super-contango, což by bylo typické pro vážný přebytek nabídky. Zároveň zásoby destilátů klesají více, než se čekalo, a trh tak není zcela zahlcen.
Růst cen ropy může podpořit i jakákoli pozitivní zpráva z geopolitiky – zejména pokud se podaří dosáhnout dohody mezi USA a Čínou. Investoři nyní vyčkávají na plánované setkání prezidentů Trumpa a Xi Jinpinga v Jižní Koreji, i když spory o cla, technologie a přístup na trh přetrvávají.
Graf OIL (H1)
Cena ropy se vyšplhala k úrovni 61,29 USD, čímž prorazila nad klouzavý průměr EMA 50 (61,09 USD) a krátce i nad SMA 100 (61,49 USD), než narazila na odpor a mírně koriguje zpět. Tento vývoj signalizuje pokus trhu o obrat z předchozího klesajícího trendu, který byl patrný v posledních dnech. Momentum prudce vzrostlo a dosáhlo hodnoty 101,05, což značí výraznou zvýšenou nákupní sílu v posledních hodinách. CCI se vyšplhalo až na 189,2, tedy do silně překoupené zóny, což může signalizovat krátkodobé zpomalení růstu nebo technickou korekci.
Z pohledu objemů je patrná zvýšená aktivita při průrazu nad EMA 50, což potvrzuje zájem kupců o přelomové úrovně. Klíčové bude sledovat, zda se cena udrží nad EMA 50 a případně se stabilizuje nad SMA 100, což by otevřelo prostor pro další růst směrem k 62–63 USD. Pokud však dojde k selhání tohoto pokusu a návratu pod 61 USD, mohli bychom opět vidět testování oblasti kolem 60,30–60,50 USD, kde se cena pohybovala během předchozí konsolidace.
Zdroj: xStation5
