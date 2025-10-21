Kakao se zotavuje díky údajům o zpracování v Severní Americe a zpomalujícím vývozům z Pobřeží slonoviny 📈

- Vývoz kakaových bobů z Pobřeží slonoviny klesl meziročně o 31 % v období od 1. do 19. října.
- Futures na kakao nedávno klesly na nejnižší úroveň za posledních 20 měsíců.
- Údaje o zpracování kakaa ukazují meziroční pokles o 17 % v Asii (nejnižší úroveň za 9 let) a téměř 5% pokles v Evropě (nejnižší úroveň za 10 let).
- Severoamerická zpráva o zpracování však překvapila meziročním nárůstem o více než 3 %.
- Ceny kakaa se pokoušejí odrazit od víceměsíčních minim navzdory negativním fundamentálním zprávám.
- Pro sezónu sklizně 2025/2026 se očekává nárůst produkce.
- Vývoz kakaových bobů z Pobřeží slonoviny klesl meziročně o 31 % v období od 1. do 19. října.
- Futures na kakao nedávno klesly na nejnižší úroveň za posledních 20 měsíců.
- Údaje o zpracování kakaa ukazují meziroční pokles o 17 % v Asii (nejnižší úroveň za 9 let) a téměř 5% pokles v Evropě (nejnižší úroveň za 10 let).
- Severoamerická zpráva o zpracování však překvapila meziročním nárůstem o více než 3 %.
- Ceny kakaa se pokoušejí odrazit od víceměsíčních minim navzdory negativním fundamentálním zprávám.
- Pro sezónu sklizně 2025/2026 se očekává nárůst produkce.
Kakao (COCOA) se pokouší o zotavení po prudkém výprodeji, který stlačil kontrakt na burze ICE pod hranici 6 000 USD za tunu. Největší obavy trhu aktuálně vyvolávají slabá data o zpracování kakaa v Asii a Evropě (pokles o více než 17 %, resp. 4,8 %), což naznačuje možné problémy na straně poptávky. Na druhé straně data ze Severní Ameriky překvapila meziročním nárůstem o 3,2 % na téměř 112,8 tisíce metrických tun.
Kromě zprávy o zpracování v USA – která měla na trh zpočátku jen malý dopad – lze nedávný růst cen částečně přičíst uzavírání krátkých pozic (short covering), a to v reakci na známky zpomalení vývozů kakaa z Pobřeží slonoviny, největšího světového producenta. Podle údajů zveřejněných vládou v pondělí odeslali farmáři z Pobřeží slonoviny mezi 1. a 19. říjnem 133 209 metrických tun kakaa, což představuje meziroční pokles o 31 % (loni 192 804 tun).
COCOA (časový rámec D1)
Údaje o zpracování naznačují pokles počtu globálních odběratelů v důsledku prudkého cenového růstu, který výrazně zvýšil ceny čokolády a derivátových produktů. Mezitím v západní Africe začala sklizeň relativně úspěšně a celkové výnosy by měly meziročně výrazně vzrůst.
Vlády Pobřeží slonoviny a Ghany navíc nedávno zvýšily výkupní ceny pro farmáře, což by mělo podpořit prodej a navýšit nabídku. RSI na hodinovém grafu zůstává pod hranicí 30, což odráží pesimismus trhu ohledně střednědobého oživení cen. Zároveň se zdá, že většina negativních zpráv je již v ceně započítána, zatímco některé potenciálně podpůrné faktory – jako pokles vývozu z Pobřeží slonoviny a vyšší zpracování v Severní Americe – by mohly poskytnout dočasnou rovnováhu.
Zdroj: xStation5
Při pohledu na pozice spekulativních fondů data ukazují, že spekulanti vybudovali svou největší krátkou pozici od podzimu 2023; čistá pozice klesla na úrovně signalizující stav „přeprodaného trhu“.
Zdroj: XTB Research, ICE Europe
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
FRA40 se po příznivých údajích o podnikatelské důvěře ve Francii zvyšuje
Ranní shrnutí (23.10.2025)
Denní shrnutí – Korekce na Wall Street kvůli americkým exportním omezením vůči Číně a slabším výsledkům firem
🛢️WTI Crude posiluje o více než 2 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.