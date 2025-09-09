Ropa zdražuje po izraelském útoku na vedení Hamásu v Kataru

Ceny ropy v úterý výrazně posílily poté, co izraelská armáda oznámila útok na představitele hnutí Hamás v katarském hlavním městě Dauhá, což znamená další eskalaci napětí na Blízkém východě – klíčovém regionu pro globální dodávky ropy.
Cena Brent crude vzrostla o 97 centů (1,5 %) na 66,99 USD za barel, přičemž během dne dosáhla intradenního maxima 67,27 USD. Americká lehká ropa WTI přidala 92 centů (rovněž 1,5 %) na 63,18 USD, po dosažení vrcholu 63,52 USD.
K růstu cen přispívá nejen geopolitické napětí, ale také další faktory:
Navýšení těžby ze strany OPEC+ bylo nižší, než trh očekával, což zmírňuje obavy z převisu nabídky.
Předpoklady, že Čína bude pokračovat ve strategickém doplňování ropných zásob, podporují poptávkovou stranu trhu.
Trh zohledňuje riziko zavedení nových sankcí proti Rusku, které by mohly ovlivnit dostupnost ruské ropy na globálním trhu.
Zvýšené geopolitické riziko spolu s omezenou nabídkou posiluje býčí sentiment na trhu s ropou. Investoři nyní pečlivě sledují další vývoj nejen v oblasti izraelsko-palestinského konfliktu, ale i rozhodnutí OPEC+ a signály z čínské ekonomiky.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americké ropy WTI reaguje růstem po předchozím poklesu a aktuálně se obchoduje kolem úrovně 63,06 USD, tedy u hladiny 23,6 % Fibonacciho retracementu z předchozího propadu. Tento průraz je doprovázen růstem momenta (101,38) i CCI (158,9), který se již nachází v překoupeném pásmu, což odráží silný nákupní tlak v krátkodobém horizontu.
Zároveň došlo k průrazu nad klouzavý průměr EMA 50 (62,77 USD), který společně s SMA 100 (63,09 USD) tvoří důležitou zónu technické rezistence. Pokud cena dokáže udržet růst nad touto oblastí, může se otevřít prostor k dalším cílům:
63,59 USD (23,6 % Fibo) – právě testovaná rezistence
64,92 USD (38,2 % Fibo) – další klíčová úroveň
65,99 USD (50 % Fibo) – silná psychologická bariéra
Naopak nejbližší support zůstává v oblasti 61,89 USD, kde se nachází předchozí lokální minimum.
Zdroj: xStation5
