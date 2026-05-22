Ropný gigant jde do soudní války s klimatickými aktivisty ⚖️ Hrozí mu brutální emisní škrty 🔥

- Milieudefensie požaduje, aby Shell snížil emise CO₂ do roku 2030 o 45 % oproti roku 2019.
- Původní přelomový rozsudek z roku 2021 byl v roce 2024 odvolacím soudem zrušen.
- Klíčovým bodem sporu jsou nepřímé emise zákazníků, které tvoří přibližně 90 % emisí Shellu.
- Formální rozhodnutí Nejvyššího soudu se očekává na začátku roku 2027.
Společnost Shell Plc se chystá na další důležitou fázi dlouholetého soudního sporu s klimatickými aktivisty v Nizozemsku. Organizace Milieudefensie, nizozemská pobočka Friends of the Earth, se bude snažit přesvědčit tamní Nejvyšší soud, že Shell má právní povinnost snížit své emise CO₂ do roku 2030 o 45 % oproti úrovním z roku 2019. Cílem aktivistů je udržet firmu na cestě k jejímu vlastnímu závazku dosáhnout čisté nuly do roku 2050.
Shell s tímto výkladem nesouhlasí. Společnost tvrdí, že konkrétní limity pro firmy mají stanovovat zákonodárci, nikoli soudy. Podle Shellu by soudní nařízení samo o sobě nesnížilo celkovou poptávku zákazníků po benzínu, naftě nebo plynu, protože spotřebitelé by mohli přejít k jiným dodavatelům. Firma zároveň dlouhodobě upozorňuje na otázky energetické bezpečnosti, dostupnosti energií a stability dodávek.
Spor je významný tím, že testuje hranice toho, kam až může justice zajít při prosazování klimatické odpovědnosti vůči jednotlivým společnostem. V roce 2021 nizozemský soud v přelomovém rozhodnutí nařídil Shellu snížit emise právě o 45 %. Rozsudek byl považován za zásadní precedens pro celý fosilní průmysl, protože poprvé donutil velkou ropnou a plynárenskou společnost nést odpovědnost nejen za emise z vlastního provozu, ale i za nepřímé emise vznikající při používání jejích produktů zákazníky.
Právě tyto nepřímé emise představují u Shellu naprostou většinu uhlíkové stopy. Podle uvedených informací tvoří přibližně 90 % celkových emisí společnosti. To je pro celý případ klíčové, protože otázka odpovědnosti za emise zákazníků patří k nejspornějším bodům klimatických žalob proti energetickým firmám.
Shell však v roce 2024 uspěl u odvolacího soudu, který původní verdikt zrušil. Soud sice uznal, že společnost má povinnost své emise snižovat, nedokázal však určit přesné procento, které by mělo být právně vymahatelné. Pro Shell šlo o důležité vítězství, protože odstranilo konkrétní závazek, který mohl výrazně zasáhnout do strategie společnosti.
Milieudefensie tento závěr odmítá. Podle aktivistů je povinnost snižovat emise bez konkrétního cíle příliš vágní a fakticky málo účinná. Proto organizace případ posunula až k Nejvyššímu soudu. Její zástupci věří, že existuje pevný právní základ pro soudní zásah, a argumentují, že éra dobrovolných a nezávazných klimatických slibů končí.
Rozhodování Nejvyššího soudu bude mít omezený právní rámec. Soud nebude posuzovat nové důkazy ani nové skutečnosti, ale zaměří se na to, zda bylo právo správně aplikováno a zda byly skutkové závěry odvolacího soudu dostatečně jasně a srozumitelně vysvětleny. Poradní stanovisko se očekává ještě letos, zatímco formální rozhodnutí by mělo přijít na začátku roku 2027.
Výsledek může mít dopad daleko za hranice Nizozemska. Pokud by aktivisté uspěli, mohl by vzniknout silný signál pro další klimatické žaloby proti velkým energetickým společnostem v Evropě. Podobné spory už se objevují i jinde, například proti společnostem RWE nebo TotalEnergies. Naopak vítězství Shellu by posílilo argument, že konkrétní klimatická pravidla mají určovat primárně vlády a parlamenty, nikoli soudy.
Pro investory jde o důležitý právní i strategický moment. Shell se nachází mezi tlakem na dekarbonizaci, očekáváním akcionářů, poptávkou po fosilních palivech a rostoucí debatou o energetické bezpečnosti. Přísný soudní verdikt by mohl zvýšit regulatorní nejistotu a ovlivnit kapitálové výdaje společnosti, zatímco potvrzení předchozího odvolacího rozhodnutí by firmě poskytlo větší prostor pro vlastní tempo transformace.
