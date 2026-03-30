Ropný šok na obzoru? ⛽Saúdové řeší krizové ceny

- Prémie u saúdské ropy Arab Light může vzrůst z 2,50 USD na až 40 USD za barel.
- Asijští odběratelé tlačí na alternativní cenové mechanismy, například přes Brent nebo jiné regionální benchmarky.
- Uzavření Hormuzského průlivu komplikuje export dalších saúdských ropných směsí.
- Dodávky do Číny a Indie mají být kvůli omezením nižší než obvykle.
Jednání o květnových cenách saúdské ropy letos nabývají mimořádné důležitosti. Válka s Íránem narušila běžné cenotvorné mechanismy a odběratelé v Asii začínají tlačit na alternativní způsob oceňování, protože ceny ropy prudce rostou a výrazně zhoršují marže rafinerií.
Státní gigant Saudi Aramco právě dokončuje oficiální prodejní ceny pro dodávky v květnu. Podle obchodníků by se prémie u klíčové ropy Arab Light mohla vyšplhat až na rekordních 40 USD za barel, zatímco v dubnu činila jen 2,50 USD. Tak výrazný skok by byl pro asijské odběratele velmi citelný a podle části trhu by mohl vést i k omezení nákupů.
Běžně Aramco stanovuje své kontraktní ceny jako rozdíl vůči regionálním benchmarkům, které vycházejí z cen dubajské ropy a ománských futures. Aktuální napětí na trhu však tento model dostává pod tlak. Některé obchody na spotovém trhu už byly podle traderů uzavírány přes alternativy navázané na Brent, přičemž v debatě se objevují i další možnosti, například ceny ze Shanghai Futures Exchange po odečtení dopravních a souvisejících nákladů nebo orientace podle jiné ropy z regionu, například Upper Zakum ze Spojených arabských emirátů.
Diskuse mezi Aramcem a asijskými zákazníky stále pokračují a definitivní rozhodnutí zatím nepadlo. Právě nyní je ale tlak na změnu mimořádně silný, protože rafinerie řeší nejen dražší vstupy, ale i riziko omezených dodávek.
Ještě složitější situace panuje u dalších saúdských druhů ropy, jako jsou Arab Extra Light, Arab Medium nebo Arab Heavy. Jejich toky byly podle traderů prakticky zastaveny kvůli faktickému uzavření Hormuzského průlivu. Alternativní trasa přes ropovod do přístavu Yanbu sice část exportu zachraňuje, podle trhu ale přepravuje pouze Arab Light a nedokáže plně nahradit výpadky způsobené uzavřením klíčové námořní cesty.
Důsledkem má být i slabší než obvyklý export saúdské ropy do dvou největších asijských odběratelů, tedy Číny a Indie, už v dubnu. Pro trh tak jde o další signál, že geopolitické napětí nezačíná ovlivňovat jen cenu ropy, ale i samotný způsob, jakým se bude ropa v regionu nově oceňovat.
Graf OIL (H1)
Cena ropy se vrátila do výrazně býčího nastavení a aktuálně se pohybuje kolem 108,07 USD. Trh se po předchozí volatilitě stabilizoval a během posledních seancí předvedl silný růstový impuls, díky kterému se dostal výrazně nad EMA 50 na úrovni 103,79 USD i nad SMA 100 kolem 100,18 USD. To potvrzuje obnovenou převahu kupců a zlepšení krátkodobého technického obrazu. Aktuálně je velmi důležitá rezistenční zóna v okolí 109,85 USD, kterou cena opět testuje. Právě tato hladina zatím brání pokračování růstu a trh zde krátkodobě konsoliduje po prudkém posunu vzhůru. CCI se drží poblíž hodnoty 83,6, což ukazuje na stále silné momentum, i když už trh vstupuje do zvýšeně napjaté oblasti. Také Momentum na úrovni 104,6 potvrzuje, že kupci mají situaci nadále pod kontrolou, přesto je patrné mírné zpomalení růstové dynamiky.
Z technického pohledu zůstává klíčové, zda ropa dokáže oblast 109,85 USD přesvědčivě prorazit. Pokud ano, otevře se prostor pro další posun k vyšším cenovým úrovním. V opačném případě může přijít krátkodobé vydechnutí a návrat k nejbližší podpoře v pásmu kolem 108,00 USD až 105,45 USD, kde by se znovu mohl objevit nákupní zájem. Objemová aktivita navíc ukazuje, že poslední růst nebyl náhodný, ale byl podpořen silnější účastí trhu.
Zdroj: xStation5
