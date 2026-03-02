Ropný šok zdražuje paliva: Diesel letí na dvouleté maximum ⛽

-
Nafta zdražila až o 17 %.
-
Přes Hormuz proudí 10 % světového obchodu s dieselem a 20 % leteckého paliva.
-
Denně tudy prochází asi 3,5 mil. barelů rafinovaných produktů.
-
Trh přechází do výrazné backwardation, což signalizuje obavy z krátkodobého nedostatku.
-
Napětí na Blízkém východě se naplno promítlo do cen paliv. Futures na naftu (gasoil) vyskočily až o 17 %, což představuje dvouleté maximum, a překonaly tak růst ropy Brent, která posílila přibližně o 13 %. Výrazně zdražilo také letecké palivo a topné oleje. Hlavním důvodem je praktické zastavení tankerové dopravy přes Hormuzský průliv, klíčovou tepnu globální energetiky. Právě tudy proudí přibližně 10 % světového obchodu s naftou a až 20 % leteckého paliva (kerosenu).
Blízký východ jako klíčový dodavatel
Země Perského zálivu nejsou jen exportéry ropy, ale i významnými producenty rafinovaných produktů:
-
Saúdská Arábie, SAE a Kuvajt disponují moderními rafineriemi produkujícími diesel a letecké palivo.
-
Írán patří mezi klíčové exportéry vysokosirného topného oleje.
-
Přes Hormuz proudí v průměru 3,5 milionu barelů rafinovaných produktů denně.
Přestože zatím nebyly hlášeny přímé škody na rafineriích, samotné narušení přepravy stačí k výraznému růstu cen.
Trh přechází do silně býčí struktury
Letecké palivo se dostalo hlouběji do backwardation, tedy situace, kdy jsou okamžité dodávky dražší než kontrakty s pozdějším dodáním. Cenový spread vyskočil z 1,57 USD na téměř 3 USD za barel, což signalizuje akutní obavy z krátkodobého nedostatku. Podobný vývoj sledujeme i u topných olejů. Pokud by omezení v Hormuzu přetrvalo, trh může čelit dalšímu prudkému růstu cen napříč energetickým sektorem.
Graf LSGASOIL (H4)
Po klidnější konsolidaci došlo k prudkému růstu, přičemž trh otevřel s výrazným cenovým gapem směrem nahoru, což signalizuje náhlou změnu očekávání a agresivní vstup kupců do trhu. Cena se aktuálně pohybuje poblíž 880 USD a výrazně se vzdálila od klouzavých průměrů EMA 50 (733 USD) a SMA 100 (705 USD). Williams %R se drží hluboko v překoupeném pásmu, což odráží extrémní nákupní tlak. Momentum prudce akceleruje a vytváří nové maximum, čímž podporuje pokračování růstového scénáře. Významným faktorem je také zvýšený objem obchodů, který doprovázel jak vznik gapu, tak následný růst – pohyb má tedy silnou tržní podporu. Z technického hlediska bude důležité, zda si cena udrží pásmo nad 830–850 USD. Pokud ano, může následovat test psychologické úrovně 900 USD. Naopak uzavření gapu a návrat pod 800 USD by mohly spustit výraznější výběr zisků směrem k oblasti kolem 750 USD.
Zdroj: xStation5
